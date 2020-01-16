經濟

激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願

【明報專訊】繼去年夏天清倉「網紅股」3B家居（美：BBBY），被質疑哄抬股價後，激進投資者、遊戲驛站（GameStop）（美：GME）主席Ryan Cohen再有新搞作。《華爾街日報》昨日引述消息人士報道，Ryan Cohen去年下半年買入價值數億美元的阿里巴巴（9988）（美：BABA）股票。儘管相較於集團的近3000億美元市值，其持股微不足道，但因應Ryan Cohen的「江湖地位」，其投資佈局或會引發散戶一陣炒風。阿里昨天收報114.5元，逆市升1%。

明報記者 蔡穎霖

《華爾街日報》引述消息人士報道，Ryan Cohen於去年下半年購入阿里股份，同年8月首次接觸該集團董事會，表示覺得阿里股票被低估的看法。據報經初步溝通後，阿里最終於去年11月的業績會上，宣布將回購計劃由150億美元（約1170億港元）「加碼」至400億美元（約3120億港元），並延長期限至2025年3月；截至去年11月16日止，阿里已回購約180億美元的股票。

去年下半年買入數億美元股份

據報，Ryan Cohen私下向阿里董事會建議，把集團的回購計劃進一步增加200億美元（約1560億港元）至約600億美元（約4680億港元）水平。他更認為，阿里未來5年能夠實現雙位數的銷售增長，自由現金流有望增加近兩成。消息人士表示，Ryan Cohen對阿里管理層實現盈利增長、同時整合優質資產的能力表示欽佩，希望跟阿里建立長期合作關係。

另一方面，機構投資者陸續向美國SEC申報截至去年12月底的第四季持倉，初步統計五大增持及減倉的機構動向，機構投資者仍以減倉較主（見表）。巴郡（美：BRK）副董事長、「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）旗下投資公司Daily Journal，第四季的阿里美股持倉則維持在30萬股水平不變。

分析：內地對外資看法謹慎

對於今次Ryan Cohen建倉阿里，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠相信，阿里出現另類炒風的機會不大，反而對此感到憂慮。日前有外電報道中央擬購阿里子公司的「黃金股」，預計Ryan Cohen難以對阿里管理層做出太多維權動作。同時，儘管近期監管環境有見放鬆，但參考滴滴出行赴美上市所引發的風波，馮宏遠相信內地對外資的接受度及看法仍較謹慎。

相關字詞﹕3B家居 網紅股 滴滴出行 阿里巴巴

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