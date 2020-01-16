凱樂苑未補價3房 5個月來首升破800萬

此外，將軍澳彩明苑過去3日連錄4宗未補價二手成交， 中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑B座中層03室，實用506方呎，2房間隔，以438萬元未補價易手，實呎8656元。

彩明苑凶宅同層540萬未補價沽

原業主於2001年8月97.5萬元向房委會一手購入，帳面獲利340.5萬元或約3.5倍。另屋苑F座中層01室，實用面積650方呎，3房1套間隔，向西、望樓景，屬凶宅同層戶，以540萬元未補價易手，實呎8308元。

原業主2010年9月189.27萬元未補價購入，帳面獲利351萬元或約1.85倍。資料顯示，該單位一個同層戶於2020年，有一名男子從高處墮下身亡。

上月資助房屋537宗成交 年半新高

另外，房委會最新數據顯示，本月至今累錄51宗未補價資助房屋二手成交，較上月同期約88宗減少約42%。房委會同時公布上月資助房屋成交量修訂數字，上月全月錄537宗相關成交，屬2021年6月錄得877宗後，約一年半新高。去年全年則錄得2691宗未補價二手成交，按年減少約27%。