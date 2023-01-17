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經濟
2023年1月17日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
外資看好A股 9日斥800億掃貨 人幣曾升破6.7關 創逾半年新高
匯豐料恒指今年見22810點 看好科網股
高盛薦友邦保誠 料新業務價值大增
港交所陳翊庭姚嘉仁 任聯席營運總監
人行資管公司或1600億再貸款助房企
特步對新春銷售樂觀 料全年收入雙位數增
騰訊反舞弊炒逾百人 觸「高壓線」者永不錄用 逾10人送法辦
整改近兩年 「滴滴出行」再准新用戶註冊
3新股掛牌 美麗田園飈逾半望塵潛水
福臨門連3前董事遭入稟追討967萬
澳門：推動綜合旅遊 港澳巴新春擬增班次
梁安琪：澳博谷非博彩 提供婚慶場地吸客
日債息連日升破央行0.5厘上限 市場押注最快明收緊貨幣政策
黑田左右手雨宮或接任行長
IMF憂經濟分裂 GDP恐損失7%
張兆聰：A股回勇 廣發証券看高一線
涂國彬：金價闖2000美元不難
梁天卓：訓練嬰兒睡覺 成本近零有效益
何民傑：樓市轉淡揭公共財政危機
薛偉傑：SpaceX發射「天基太陽能」測試硬件上太空
技術取勝：中糧家佳康2.75元有阻力
劉思明：人幣強外資湧A股 港股料受惠
周顯：炒虛幣只為賺錢
湯文亮：日韓事件 欠外交照會累事
內地客豪付384萬辣稅買緻藍天 維壹兩房售1800萬 買家以「姜濤」登記
凱樂苑未補價3房 5個月來首升破800萬
一手上半月280宗成交 追平上月全月
去年補地價415億跌8% 仍達歷史次高
中環丟吉3年巨舖 獲零售品牌80萬承租
技術取勝：中糧家佳康2.75元有阻力
【明報專訊】藥明康德伺機上試115元（圖）
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