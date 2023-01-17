整改近兩年 「滴滴出行」再准新用戶註冊

25款手機App有望周五重新上架

據滴滴帖文稱公司在過去一年多來認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，全面整改；後續將採取有效措施，切實保障平台設施安全和大數據安全，維護國家網絡安全。

事實上，繼日前銀保監會主席郭樹清稱14家金融平台大致完成整改後，滴滴出行據報旗下25款手機應用程式（App）亦有望於周五（20日）重新上架。而原本被下架的滴滴出行App，早於2022年12月下旬已恢復「特惠車」等部分功能供下載。微信小程序內的功能雖受限，但仍開放使用的滴滴出行App亦陸續恢復原有功能，惟當時仍有新用戶註冊禁令。

滴滴於2021年夏天赴美上市，隨即遭舉報其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架。直至2022年7月，網信辦向滴滴處以逾80億元人民幣的巨額罰款後，意味審查風波終告一段落。即使纏繞近兩年的整改監管結束，近日有報道指出，滴滴出行將在農曆新年前啟動新一輪裁員，涉及叫車業務、海外業務和風險管理等全公司所有部門，涉及數百個工作崗位。