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投資級企債派息穩定 違約率低

【明報專訊】美國上年因通脹惡化而大幅加息，令股債雙殺。對於準備退休人士，遇上較差投資環境，當然要保本為上。而今年市場關注主題為美國有機會踏入衰退，當經濟衰退發生，自然要減息。景順全球投資級共同負責人文家輝（Lyndon Man）表示，現時適合留意高投資級別的企業債。由於上年調整令估值吸引，而且投資級別的債券違約率較低，以及孳息率也會趨向穩定。

市場大致認同投資級別債券的風險通常低於高收益債券，當然回報亦相對較低。高收益債券回報高，但風險亦偏大，因為其發行商被視作違約風險較大。因此，這些公司支付較高票息，以反映其債務的額外不確定性。舉例而言，相對年輕的科技企業或進取的房地產發展商發行的債券，很大機會被評定為高收益債券。不同的投資者亦會偏好不同類別的債券。例如20多歲的投資者擁有很長的投資年期收復資本虧損，因此可能在多元投資組合中包含高收益債券。相反，較年長的投資者已接近退休年齡並以保本為目標，便可能偏好政府債券等投資級別債券。

去年調整後 現估值吸引

上年債券表現普遍欠佳，但經過美國聯儲局一連串加息後，通脹開始受控及市場更預期美國有機會減息，投資者可以在債券市場賺取穩定利息。作為退休組合也屬不錯之選。但也要留意相關風險，特別是違約率及債價等。

聯儲局已經明確表示，在確信通脹得到控制之前不會停止緊縮政策，然而，唯有直至勞動力市場已疲軟得令消費者支出下降，以及薪資壓力得到緩解的時候，通脹才可能得到控制。因此，無論是美國還是全球經濟，衰退風險偏高。歐洲和英國的經濟可能已經出現萎縮，由於食品和能源供應鏈無法實現自給自足，當地居民可能倍感難熬。但他認為即使在經濟更趨波動的時期，優質投資級別債券的表現仍會相當強韌。因此，他認為在投資級別債券中，質素較佳的範疇有助於提升潛在孳息。優質銀行票據便是其中一個例子。

文家輝表示，2022年在債券投資市場是困難的一年，但2023年相信在估值上開始處合理水平。由於上年美國大幅加息反令債券孳息率開始吸引，現時美國和亞洲的美元投資級別債券指數目前收益率相當吸引，接近6厘左右。他認為如果對目標獲取穩定派息及持有高質素資產的投資者，現時便可以留意投資級債券的時候。

景順看好銀行及能源債券

2022年債券暴跌亦帶來正面影響，即債券孳息率再次回復健康水平。今年他認為美國及英國等地通脹已見頂，市場回復正常水平，投資者毋須承擔重大的信用風險才能實現債券組合的收益。另外，投資者有望借助更多收益，抵消加息和/或信貸息差進一步擴闊的影響。如果通脹更多地受到廣泛的工資增長而不是商品通脹上升的推動，美聯儲或會改變其鷹派政策立場，甚至最終採取較寬容貨幣政策。而在這個市場上冒一定風險是否有意義？則要投資者審慎評估。

如果通脹持續，收益率將上升。但如果衰退來臨，隨着各國央行降息，收益率將下降。他看好債券類別分別為銀行及能源，兩者在金融市場的波動和通脹上升過程中一直保持警惕。在公司債券領域，收益再次開始令人感興趣，有些產品的收益開始補償投資者入市交易的風險。相對而言，投資級市場似乎比高收益空間更具吸引力。基於債市過去長時間的震盪，考慮到經濟衰退的預期，以及加息周期何時完結仍是未知之數，投資級別債券可為投資者對冲部分利率上升、債券價格下跌的風險。一般發行人基本面穩定，承受風險有限。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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