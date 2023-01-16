灝景灣均呎重上1.7萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣青衣高級分區市務董事彭錦添表示，灝景灣第6座高層A室，實用面積853方呎、3房連儲物室間隔，新近以1490萬元成交、實呎17468元；原業主2010年以699萬元買入上址，持貨12年，帳面賺791萬元或近1.1倍。由於市場上的減價盤源，已較月前減少，料短期內屋苑成交價，將較早前有所反彈。

3房戶1490萬易手 12年帳賺逾倍

二手市場亦錄名人賣樓個案。資料顯示，馬鞍山海典居第5座高層複式戶，實用面積1955方呎5房間隔，新近以2638萬元易手、實呎13494元；單位登記原業主為「謝沇錤豐胸纖體專門店」創辦人謝沇錤，上址由謝氏前夫陳萬燊於2006年以1480萬元購入，惟二人於2010年離婚，單位其後在2012年3月以1500萬元登記轉讓至謝沇錤名下。

換言之，如以2012年的登記樓價1500萬元計，單位近11年來，帳面升值1138萬元或約76%。

雖然樓市氣氛回升，但部分業主仍需蝕讓，其中曾獲多位城中名人、藝人入市的西貢清水灣傲瀧，中原高級分行經理劉國輝表示，傲瀧第21座中層D室，實用面積903方呎3房連套隔、望園景，原業主累積減價170萬元或11%，以1330萬元易手、實呎14729元；原業主因移民而減價售出單位，於2017年以1480萬元一手購入單位，帳面蝕150萬元或約一成，連各項使費，料實蝕約210萬元或14%。

傲瀧3房業主料損手14%離場

九龍市區方面，中原高級分行經理葉文浩表示，紅磡半新盤啟岸低層D2室，實用面積262方呎1房間隔，原業主開價550萬元，及後累減35萬元或約6%，以515萬元售出、實呎19656元；原業主2019年3月以508.25萬元一手購入，持貨近4年轉手，帳面獲利約6.75萬元；若連使費計，料實蝕約13.6萬元或約3%。

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