經濟

香港地產

Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬

【明報專訊】通關後樓市稍為回暖，發展商隨即加推貨尾單位。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨上載5號價單，涉及40伙，並一改發售方式，除把8伙曾推出招標的別墅單位以價單形式發售外，亦不設任何折扣優惠，僅提供即供付款，整批單位平均實呎17,266元。

其中8伙別墅戶招標改發價單推

今張價單40伙，實用面積268至795方呎，定價由501.52萬至1237.37萬元，實呎14,693至20,644元，當中8伙原為招標出售的別墅單位，實用757至795方呎，售價1122.99萬至1237.37萬元，實呎14,693至16,007元，而今批單位亦設18伙頂層連天台或1樓連平台特色戶型，故整批單位平均實呎達17,266元，較去年9月4號價單折實平均實呎約14,733元，高約17%。

虎年最後周末兩日一手39宗成交

另綜合市場消息及成交紀錄冊，虎年最後一個周末兩日共錄約39宗一手成交，令本月上半月，全港一手暫錄得約265宗買賣，逼近上月全月約275宗水平，其中華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，周末兩日再錄3宗成交，其中1座19樓A室，屬4房3套房附連私人升降機大堂間隔，實用面積2088方呎，昨以9896萬元成交，實呎47,395元，項目自去年底開售至今累售34伙，總成交金額約18億元。

華懋西半山旭龢道大學閣，昨以招標形式售出1伙，位於1座10樓B室，實用1584方呎，4房2套間隔，連1車位以7680萬元售出，實呎48,485元。大學閣自2021年10月推出至今1年多，共沽18伙，總成交金額約14.74億元。至於過去兩日售出最多單位之樓盤，則為恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE 3期，兩日共售10伙。

另外，有利（0406）及市建局合作的大角嘴杉樹街利．晴灣23項目，早前推出23伙原為「樓換樓」用途之單位發售，據悉即日售出8伙。

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