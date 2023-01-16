經濟
布少明

投資策略

布少明：購買力啟動 提早搶筍盤

【明報專訊】中港恢復通關，相信大批的國內購買力將大舉來港。高鐵將由15日起恢復行駛，初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。未來隨着更多通關復常措施落實，北水加速南下，大批購買力將湧港，住宅物業交投亦已提早爆發「大陽春」。

事實上，本港因為疫情已經封關多時。其間本港樓市一直只靠「內需」支撐，在外資難至下，出現去年第四季「超跌超賣」的情况，事實上港樓的基本因素一直未變，求過於供的情况不改。

隨着「通關」落實，北水重臨，「外循環」重新啟動，內地買家會來港置業的同時，更多的本地買家或長居本港的「新香港人」，都會趁樓價未及回升，趕「低價入市」的尾班車，趁最後機會搶購筍盤。

值得留意，高端人才通行證計劃推出後，已接獲數千份申請，並有大部分申請已獲批，反映香港遠較想像受歡迎，這批有意來港人士數目將會持續增加，他們有居住及置業需求，並為樓市增添一定動力。

為迎接通關及「搶人才」的商機，美聯已經率先部署。中國官網已增設「香港專區」介紹香港一二手單位及房地產資訊，香港網站及筍盤APP亦已加入「通關買房之選」，以便接收最合符國內客戶心水的筍盤推介。為服務有意來港置業的人士，美聯又從銷售團隊中挑選出近400名「通關專員」，他們熟悉普通話或不同地區方言，在溝通上更方便，並且了解國內文化，他們將可協助對本港物業有興趣的內地潛在客人提供專業物業顧問服務。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億
業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億
澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬
澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬
內地白酒企業珍酒李渡申來港上市
內地白酒企業珍酒李渡申來港上市
富邦：恒指年底料見25000點
富邦：恒指年底料見25000點
外媒指招攬學者游說放寬監管 阿里：報道誤導受眾
外媒指招攬學者游說放寬監管 阿里：報道誤導受眾
瑞銀朱曉暐：通關利好保險業 內地客新單料破頂
瑞銀朱曉暐：通關利好保險業 內地客新單料破頂
瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%
瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%
澳能與五菱合作 攻內地電動車市場
澳能與五菱合作 攻內地電動車市場
維天運通攻貨運 受惠經貿重啟 持續獲政府補貼 料去年疫下錄虧損
維天運通攻貨運 受惠經貿重啟 持續獲政府補貼 料去年疫下錄虧損
市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升
市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升
港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求
港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求
仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售
仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
擬本地組裝 港台星為目標市場
李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資
李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠通關復常 金沙購28745
金子：受惠通關復常 金沙購28745
張兆聰：美團大落後 小注博反彈
張兆聰：美團大落後 小注博反彈
張兆聰：中國復蘇帶挈 蘋果現價可買
張兆聰：中國復蘇帶挈 蘋果現價可買
伍禮賢：海螺水泥經營受壓期已過 業務料改善
伍禮賢：海螺水泥經營受壓期已過 業務料改善
王良享：美內部需求降 經濟恐負增長
王良享：美內部需求降 經濟恐負增長
許健生：《香港科技發展藍圖》捉到鹿要識脫角
許健生：《香港科技發展藍圖》捉到鹿要識脫角
謝偉銓：港發展綠色運輸落後 有待加強
謝偉銓：港發展綠色運輸落後 有待加強
艾雲豪：併購是巨星企業搖籃 還是墳墓？
艾雲豪：併購是巨星企業搖籃 還是墳墓？
銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘
銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘
沈永年：收樓不能拖 愈拖問題愈多
沈永年：收樓不能拖 愈拖問題愈多
陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領
陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領
林嘉文：三大因素或助美元短線彈
林嘉文：三大因素或助美元短線彈
溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長
溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長
陳大為：市場根底脆弱 本身就是風險
陳大為：市場根底脆弱 本身就是風險
陸振球：中國央行增持 金價有力再升
陸振球：中國央行增持 金價有力再升
陸振球：縱現經濟衰退 料不太嚴重
陸振球：縱現經濟衰退 料不太嚴重
林少陽：日圓套息拆倉衝擊 或達海嘯級
林少陽：日圓套息拆倉衝擊 或達海嘯級
技術取勝：友邦處50天線之上
技術取勝：友邦處50天線之上
李聲揚：投資要敢用逆向思維
李聲揚：投資要敢用逆向思維
蔡金強：花堪折時直須折
蔡金強：花堪折時直須折
李順威：美CPI數據 好淡各有理據
李順威：美CPI數據 好淡各有理據
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364
何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881
摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689
摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689
周顯：最優與最劣股 永遠最當炒
周顯：最優與最劣股 永遠最當炒
王弼：美股雖存隱憂 現長期投資價值
王弼：美股雖存隱憂 現長期投資價值
曾淵滄：港交所落後恒指 可追入
曾淵滄：港交所落後恒指 可追入
湯文亮：香港樓市最傻的人
湯文亮：香港樓市最傻的人
陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息
陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息
廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值
廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值
馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿
馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿
赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成
赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成
春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成
春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成
新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成
新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成
Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬
Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬
上月工商舖成交涉30億 近3年新低
上月工商舖成交涉30億 近3年新低
Larchwood走型格年輕格調
Larchwood走型格年輕格調
灝景灣均呎重上1.7萬
灝景灣均呎重上1.7萬
投資級企債派息穩定 違約率低
投資級企債派息穩定 違約率低