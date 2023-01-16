布少明：購買力啟動 提早搶筍盤

事實上，本港因為疫情已經封關多時。其間本港樓市一直只靠「內需」支撐，在外資難至下，出現去年第四季「超跌超賣」的情况，事實上港樓的基本因素一直未變，求過於供的情况不改。

隨着「通關」落實，北水重臨，「外循環」重新啟動，內地買家會來港置業的同時，更多的本地買家或長居本港的「新香港人」，都會趁樓價未及回升，趕「低價入市」的尾班車，趁最後機會搶購筍盤。

值得留意，高端人才通行證計劃推出後，已接獲數千份申請，並有大部分申請已獲批，反映香港遠較想像受歡迎，這批有意來港人士數目將會持續增加，他們有居住及置業需求，並為樓市增添一定動力。

為迎接通關及「搶人才」的商機，美聯已經率先部署。中國官網已增設「香港專區」介紹香港一二手單位及房地產資訊，香港網站及筍盤APP亦已加入「通關買房之選」，以便接收最合符國內客戶心水的筍盤推介。為服務有意來港置業的人士，美聯又從銷售團隊中挑選出近400名「通關專員」，他們熟悉普通話或不同地區方言，在溝通上更方便，並且了解國內文化，他們將可協助對本港物業有興趣的內地潛在客人提供專業物業顧問服務。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]