廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值

【明報專訊】地產代理最大的成本支出不外乎舖租及薪金，當淡市時，要減省薪金開支相對容易，但要大幅稍減租金則非易事，因為一般舖位租約期動輒兩、三年，並非一時三刻可以改變，此時很多地產公司的老闆就會尋求搬到樓上舖或以寫字樓的方式運作；因為寫字樓租金相對便宜，而且目前的資訊科技已能取代不少實體的聯繫及宣傳工作。
然而，筆者認為地舖運作的形式仍有一定的效用，並非指傳統的行業不能作出改變及與時並進，其實今天已有很多地產代理公司運用大數據及資訊科技去配合營運。只是筆者認為地舖運作的形式仍然有其一定價值，首先，地舖的門面及招牌是最佳的宣傳媒介，大型代理行店舖遍佈港九新界，只要有據點，各區附近的大眾便能見到品牌效應，達至宣傳之效。
其次是方便程度，代理行的店舖大都坐落在屋苑及民生旺地，業主及客人自然容易接觸地產代理，猶如總有一間在左近的便利店一樣。地產代理公司門面更加重要，招牌宣傳效果不在話下，除提供實體廣告，如水牌般的樓盤資料外，很多都有電子屏幕，不時播放重要及第一手市場資訊和最新成交，更會推介最新的一手新盤資料，而客人路過時亦每每駐足觀看。
更重要的是地產代理的工作士氣及氣氛，代理是要有活力及走動睇盤的行業，如果在寫字樓工作，客人走入來的機率大減；而在商場或街舖則人流如鯽，每天不時有客人或業主進店查詢及委託，地產代理工作的積極性大大提升，配合緊湊的工作節奏，做成生意機會也增加不少。因此筆者認為目前地產代理的地舖運作形式仍然有存在價值，在客人置業習慣未完全改變前，不宜作出太大規模的收縮。
利嘉閣地產總裁
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