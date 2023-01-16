經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值

【明報專訊】地產代理最大的成本支出不外乎舖租及薪金，當淡市時，要減省薪金開支相對容易，但要大幅稍減租金則非易事，因為一般舖位租約期動輒兩、三年，並非一時三刻可以改變，此時很多地產公司的老闆就會尋求搬到樓上舖或以寫字樓的方式運作；因為寫字樓租金相對便宜，而且目前的資訊科技已能取代不少實體的聯繫及宣傳工作。

然而，筆者認為地舖運作的形式仍有一定的效用，並非指傳統的行業不能作出改變及與時並進，其實今天已有很多地產代理公司運用大數據及資訊科技去配合營運。只是筆者認為地舖運作的形式仍然有其一定價值，首先，地舖的門面及招牌是最佳的宣傳媒介，大型代理行店舖遍佈港九新界，只要有據點，各區附近的大眾便能見到品牌效應，達至宣傳之效。

其次是方便程度，代理行的店舖大都坐落在屋苑及民生旺地，業主及客人自然容易接觸地產代理，猶如總有一間在左近的便利店一樣。地產代理公司門面更加重要，招牌宣傳效果不在話下，除提供實體廣告，如水牌般的樓盤資料外，很多都有電子屏幕，不時播放重要及第一手市場資訊和最新成交，更會推介最新的一手新盤資料，而客人路過時亦每每駐足觀看。

更重要的是地產代理的工作士氣及氣氛，代理是要有活力及走動睇盤的行業，如果在寫字樓工作，客人走入來的機率大減；而在商場或街舖則人流如鯽，每天不時有客人或業主進店查詢及委託，地產代理工作的積極性大大提升，配合緊湊的工作節奏，做成生意機會也增加不少。因此筆者認為目前地產代理的地舖運作形式仍然有存在價值，在客人置業習慣未完全改變前，不宜作出太大規模的收縮。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億
業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億
澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬
澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬
內地白酒企業珍酒李渡申來港上市
內地白酒企業珍酒李渡申來港上市
富邦：恒指年底料見25000點
富邦：恒指年底料見25000點
外媒指招攬學者游說放寬監管 阿里：報道誤導受眾
外媒指招攬學者游說放寬監管 阿里：報道誤導受眾
瑞銀朱曉暐：通關利好保險業 內地客新單料破頂
瑞銀朱曉暐：通關利好保險業 內地客新單料破頂
瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%
瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%
澳能與五菱合作 攻內地電動車市場
澳能與五菱合作 攻內地電動車市場
維天運通攻貨運 受惠經貿重啟 持續獲政府補貼 料去年疫下錄虧損
維天運通攻貨運 受惠經貿重啟 持續獲政府補貼 料去年疫下錄虧損
市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升
市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升
港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求
港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求
仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售
仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
擬本地組裝 港台星為目標市場
李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資
李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠通關復常 金沙購28745
金子：受惠通關復常 金沙購28745
張兆聰：美團大落後 小注博反彈
張兆聰：美團大落後 小注博反彈
張兆聰：中國復蘇帶挈 蘋果現價可買
張兆聰：中國復蘇帶挈 蘋果現價可買
伍禮賢：海螺水泥經營受壓期已過 業務料改善
伍禮賢：海螺水泥經營受壓期已過 業務料改善
王良享：美內部需求降 經濟恐負增長
王良享：美內部需求降 經濟恐負增長
許健生：《香港科技發展藍圖》捉到鹿要識脫角
許健生：《香港科技發展藍圖》捉到鹿要識脫角
謝偉銓：港發展綠色運輸落後 有待加強
謝偉銓：港發展綠色運輸落後 有待加強
艾雲豪：併購是巨星企業搖籃 還是墳墓？
艾雲豪：併購是巨星企業搖籃 還是墳墓？
銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘
銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘
沈永年：收樓不能拖 愈拖問題愈多
沈永年：收樓不能拖 愈拖問題愈多
陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領
陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領
林嘉文：三大因素或助美元短線彈
林嘉文：三大因素或助美元短線彈
溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長
溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長
陳大為：市場根底脆弱 本身就是風險
陳大為：市場根底脆弱 本身就是風險
陸振球：中國央行增持 金價有力再升
陸振球：中國央行增持 金價有力再升
陸振球：縱現經濟衰退 料不太嚴重
陸振球：縱現經濟衰退 料不太嚴重
林少陽：日圓套息拆倉衝擊 或達海嘯級
林少陽：日圓套息拆倉衝擊 或達海嘯級
技術取勝：友邦處50天線之上
技術取勝：友邦處50天線之上
李聲揚：投資要敢用逆向思維
李聲揚：投資要敢用逆向思維
蔡金強：花堪折時直須折
蔡金強：花堪折時直須折
李順威：美CPI數據 好淡各有理據
李順威：美CPI數據 好淡各有理據
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364
何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881
摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689
摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689
周顯：最優與最劣股 永遠最當炒
周顯：最優與最劣股 永遠最當炒
王弼：美股雖存隱憂 現長期投資價值
王弼：美股雖存隱憂 現長期投資價值
曾淵滄：港交所落後恒指 可追入
曾淵滄：港交所落後恒指 可追入
湯文亮：香港樓市最傻的人
湯文亮：香港樓市最傻的人
陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息
陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息
布少明：購買力啟動 提早搶筍盤
布少明：購買力啟動 提早搶筍盤
馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿
馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿
赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成
赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成
春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成
春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成
新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成
新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成
Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬
Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬
上月工商舖成交涉30億 近3年新低
上月工商舖成交涉30億 近3年新低
Larchwood走型格年輕格調
Larchwood走型格年輕格調
灝景灣均呎重上1.7萬
灝景灣均呎重上1.7萬
投資級企債派息穩定 違約率低
投資級企債派息穩定 違約率低