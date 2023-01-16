廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值

然而，筆者認為地舖運作的形式仍有一定的效用，並非指傳統的行業不能作出改變及與時並進，其實今天已有很多地產代理公司運用大數據及資訊科技去配合營運。只是筆者認為地舖運作的形式仍然有其一定價值，首先，地舖的門面及招牌是最佳的宣傳媒介，大型代理行店舖遍佈港九新界，只要有據點，各區附近的大眾便能見到品牌效應，達至宣傳之效。

其次是方便程度，代理行的店舖大都坐落在屋苑及民生旺地，業主及客人自然容易接觸地產代理，猶如總有一間在左近的便利店一樣。地產代理公司門面更加重要，招牌宣傳效果不在話下，除提供實體廣告，如水牌般的樓盤資料外，很多都有電子屏幕，不時播放重要及第一手市場資訊和最新成交，更會推介最新的一手新盤資料，而客人路過時亦每每駐足觀看。

更重要的是地產代理的工作士氣及氣氛，代理是要有活力及走動睇盤的行業，如果在寫字樓工作，客人走入來的機率大減；而在商場或街舖則人流如鯽，每天不時有客人或業主進店查詢及委託，地產代理工作的積極性大大提升，配合緊湊的工作節奏，做成生意機會也增加不少。因此筆者認為目前地產代理的地舖運作形式仍然有存在價值，在客人置業習慣未完全改變前，不宜作出太大規模的收縮。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]