瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881

【明報專訊】港股上周五高開高收，先站穩21,600點後，稍為整固後衝上21,700點，再上試21,750點，有兩隻重貨熊證被收回。1月13日恒指升224點，大市成交金額1332億元，暫時守在250天線之上。根據瑞銀資金流顯示，資金在早市仍有小量流入恒指好倉；恒指明顯在21,600點關口徘徊，大部分投資者選擇獲利離場，資金即從牛證抽走，並有資金大手流入熊證，重倉集中於遠距離23,500點收回價位置的熊證。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（68869），收回價21,000點，2024年9月到期，有效槓桿約23倍。如投資者看淡恒指，可留意恒指熊證（68881），收回價22,350點，2025年4月到期，有效槓桿約36倍。
匯豐（0005）上周五股價做好，重上55元。如投資者看好，可留意匯豐認購（24160），行使價57.6元，2023年3月到期，有效槓桿約14倍。
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