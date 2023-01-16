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經濟
2023年1月16日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億
澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬
內地白酒企業珍酒李渡申來港上市
富邦：恒指年底料見25000點
外媒指招攬學者游說放寬監管 阿里：報道誤導受眾
瑞銀朱曉暐：通關利好保險業 內地客新單料破頂
瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%
澳能與五菱合作 攻內地電動車市場
維天運通攻貨運 受惠經貿重啟 持續獲政府補貼 料去年疫下錄虧損
市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升
港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求
仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售
初創研新復康儀器 盼惠及更多中風病人
擬本地組裝 港台星為目標市場
李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資
環球經濟數據
金子：受惠通關復常 金沙購28745
張兆聰：美團大落後 小注博反彈
張兆聰：中國復蘇帶挈 蘋果現價可買
伍禮賢：海螺水泥經營受壓期已過 業務料改善
王良享：美內部需求降 經濟恐負增長
許健生：《香港科技發展藍圖》捉到鹿要識脫角
謝偉銓：港發展綠色運輸落後 有待加強
艾雲豪：併購是巨星企業搖籃 還是墳墓？
銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘
沈永年：收樓不能拖 愈拖問題愈多
陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領
林嘉文：三大因素或助美元短線彈
溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長
陳大為：市場根底脆弱 本身就是風險
陸振球：中國央行增持 金價有力再升
陸振球：縱現經濟衰退 料不太嚴重
林少陽：日圓套息拆倉衝擊 或達海嘯級
技術取勝：友邦處50天線之上
李聲揚：投資要敢用逆向思維
蔡金強：花堪折時直須折
李順威：美CPI數據 好淡各有理據
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 恒指熊68881
摩根大通亞洲：外資流入A股 M通購10689
周顯：最優與最劣股 永遠最當炒
王弼：美股雖存隱憂 現長期投資價值
曾淵滄：港交所落後恒指 可追入
湯文亮：香港樓市最傻的人
陳永傑：美瀕臨衰退 難大幅加息
廖偉強：淡巿代理地舖仍有價值
布少明：購買力啟動 提早搶筍盤
馬泰陽：樓市兔年料重現旺巿
赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成
春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成
新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成
Wetland Seasons Bay第3期推40伙 均呎逾1.7萬
上月工商舖成交涉30億 近3年新低
Larchwood走型格年輕格調
灝景灣均呎重上1.7萬
投資級企債派息穩定 違約率低
劉思明：港股尋頂 小心動力減弱
【明報專訊】港股上周繼續尋頂，動力有所減弱。但基本面繼續支持港股，短期維持較平衡組合，除了消費復常及修復估值的科網、醫藥醫療股之外，也可加入經濟復蘇周期股份。
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澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期
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