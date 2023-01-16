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溫傑：協鑫科技積極擴產 業績高速增長

【明報專訊】港股走勢持續理想，上周四恒生指數一度升至21,698點。雖然資金流向仍有利後市，惟農曆新年假期將至，料市場氣氛或逐步轉趨淡靜，局限短期恒指表現。

長假將至 港股料轉趨淡靜

數據方面，美國去年12月消費物價指數（CPI）按年上升6.5%，顯著較11月的7.1%升幅放慢；至於扣除食品和能源的核心CPI，亦由11月的6%減速至5.7%，兩項數據皆與預期一致。我們認為，受惠油價下跌及供應鏈問題改善，通脹下跌符合預期，估計聯儲局會於2月份進一步將加息幅度調低至25點子。未來重點是需要留意通脹率在跌至約5%水平後，會否呈現橫行，以判斷中線利率政策。若受累工資及租金高企令通脹率於4%至5%水平爭持，當局或需持續加息，不利港美股市表現。

今個星期我們會介紹協鑫科技（3800），其為太陽能企業，收益主要來自銷售多晶硅、硅片及加工費用。集團截至去年6月止六個月中期業績，收入達153.26億元人民幣，按年增加74.1%，毛利73.35億元人民幣，上升102.4%；純利為69.09億元人民幣，增長率更達187.1%，數據反映業務高速增長。基於去年下半年多晶硅價格總體仍屬偏高水平（雖然第四季有所回落），加上銷售增加，業績令人期待。

在我們會見管理層時，他們用了較多篇幅介紹旗下產品顆粒硅。簡單而言，相對傳統市場上利用改良西門子法生產的棒狀硅（市場份額達95%以上），顆粒硅生產成本更低，亦更環保。從市場公開資料來看，集團的顆粒硅產品在各項品質指標上已完全滿足要求，並已通過了下游應用端驗證，成為目前市場獨有高品質低成本的光伏上游原材料。隨着未來新建產能增加，有利推動集團盈利能力領先行業。

事實上，在包頭基地一期的10萬噸項目中，首個2萬噸顆粒硅模組已正式投產，配套15萬噸納米硅產能也同時產出合格產品，兩者生產物耗、產品品質均達項目設計水平。包頭基地是集團繼徐州、樂山之後第三個顆粒硅研發製造基地，亦是集團首個完整配套上游材料的生產基地，項目投產後集團總顆粒硅產能將達26萬噸。此外，徐州顆粒硅4萬噸置換項目及呼和浩特10萬噸均已進入基建階段，烏海等項目亦已通過董事會審議。預期未來三年集團顆粒硅產能將以每年約20萬噸速度落地。

有一點更重為重要，十億瓦特（1GW）的顆粒矽晶矽組件相較於棒狀硅可降碳排放12.6萬噸，按照目前歐洲碳價約每噸88歐元計算，集團2022年顆粒矽產量可實現碳溢價 16.06億元；2023年更達85.45億元。長線當歐美碳邊境稅落地後，顆粒硅將帶來更大的經濟價值。此部分並未反映於現時的財務報表，可算是集團的隱藏價值。

市場或過分憂慮硅料供應大增

有部分投資者擔心，市場的硅料供應大幅增加，或導致多晶硅價格下挫，令近月行業股價表現遠遜於大市。首先，根據各大機構預測，今年實際元件需求會超過480GW，所需多晶硅料約130萬噸。另一方面，能耗指標、氣候、限電、安全問題、品質不達標、疫情防控等因素，促使很多在建產能的投產時間及爬坡進度存在不確定性。2023年的有效硅料供給有很大概率無法達到市場預期，相信不會因硅料產能的擴張導致「硅料過剩」。展望今年硅料均衡價格可以保持在每公斤150元人民幣以上區間。

看好太陽能產業發展的投資者，可把握近期的回調機會。建議可於約2元至2.1元水平買入，兩級阻力為2.28及2.5元。若多晶硅價格符合預期而集團順利推進產能，股價有望回升至更高水平。為減投資風險，如股價跌至1.8元，宜重新審視前景，並考慮止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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