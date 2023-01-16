陸振輝：生活多刁難 須有面對逆境本領

你知道嗎？幸福是用來感覺的，而不是用來比較的；生活是用來經營的，而不是用來計算的；感情是用來維繫的，而不是用來考驗的；金錢是用來付出的，而不是用來衡量的。只要看透本質，其實很多煩惱都不過是過眼雲煙，雲煙背後，才是你真正最需要的東西。人生百年，其實不過是如何取捨的過程而已。

不輸給自己 已是贏家

不管你過得怎麼樣，都不要有着憂戚的心態，不要到處訴說自己的可憐，過得好不好，始終是自己的事，沒有人能夠徹底幫助你，通常別人只能做到的是同情而已，有時連感同身受都難以達到。生活多的是刁難困惑，學會堅強面對逆境是每個人都要掌握的本領。

你要去的方向應該是你想去的方向，而不是別人認為是對的方向，力量是發自你的內心，而不是來自別人褒揚。把要的和不要的計算得太清楚的人通常都聰明絕頂，換來的卻很多時是無盡的煩惱。人的一生，其實只要不輸給自己就已經是贏家了。

人生有二苦：一苦是你得不到，所以你覺得痛苦；二苦是你好不容易得到了，卻又覺得不外如是。

蘇軾人生中寫的最後一首詩：「廬山煙雨浙江潮」的意境，其實也大體如此。蘇軾可以最終悟道，其實你也可以。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]