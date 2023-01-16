銀行歲晚吸新錢 定存息可逾4厘

明報記者 劉敬華

銀行的定存優惠一般設有最低開戶金額要求，農曆新年前的開支向來不少，部分人士更要同時應付交稅開支，即使定存優惠再吸引，也應量力而為，先扣除最近所需開支，並為自己預留3個月至半年的備用現金，以防未來或出現突發資金需求，然後再視乎「閒錢」的多寡，選擇有能力敍做的定存優惠。

除存款額外，存款期亦是影響定存利率的主要因素，理論上存款期愈長及存款額愈高，定存的年利率自然較高，因此最近各銀行推出的港元定存優惠中，逾4厘的選擇較集中於6個月或以上的定存。以東亞銀行為例，以全新資金開立6個月港元定存的特惠年利率達4.6厘，但要留意最低開戶金額要求為10萬元，並需於分行開立定存。

逾4厘計劃存期多為6個月或以上

定存時間動輒數月，若希望為兔年預留較多備用資金，市場也不乏開戶要求資金較低的逾4厘港元定存優惠。如交銀香港的推廣優惠，個人客戶只需以2萬元或以上，經該行的電子渠道，並以推廣代碼開立6個月「每日特息定期存款」港元定存，優惠年利率可達4.45厘。若為恒生銀行的Signature優卓及優越理財客戶，透過網上理財以1萬元或以上新資金開立6個月港元定存，可獲4.49厘的特優年利率。

至於3個月港元定存優惠，也不是沒有4厘以上的選擇，其中以創興的「雲利率」最吸引，3個月港元定存期年利率可達4.3厘，毋須新資金，最低5000元，並透過網絡渠道開立已符合開戶要求。至於信銀國際，僅要求以新資金1萬元或以上，經網上或手機敍做3個月港元定存，優惠年利率達4.4厘。

部分虛銀提早取款免手續費

近年虛擬銀行為招攬存戶，提供的定存息率也可逾4厘，且開立定存最低金額要求普遍較低，部分甚至可讓客戶免手續費提早提取定期存款，但要留意提早提取將不可獲定存優惠利率。以天星銀行為例，定存最低存款額為1000元，按其網頁提供的參考牌價，3個月港元定存年利率為4.1厘，6個月更可達4.2厘，提前提取定存不設額外收費，但提前提取的定期存款將不可享定存利息，只會按存期內的活期存款基本年利率計算利息。以富融銀行為例，該行的定期存款不設最低存款額，1元亦可開立，敍做6個月港元定存可享3.8厘年利率，該行可讓每名客戶每個年度免費提前結清定期存款三次，但只適用於定存本金額200元或以上，超過三次後，該行則會向每筆提前結清的定存收取200元之定額手續費，至於提前結清之定期利息，將以定期結清當日之活期利率計算。

選匯豐新服務 1個月定存息10厘

若嫌3個月也太長，部分銀行的1個月定存優惠年利率不僅可逾4厘，甚至高達10厘。最近匯豐銀行為推廣全新股票交易獎勵計劃「匯豐交易薈」，客戶只需加入該計劃，並完成一項交易，便可於交易後下一個月獲1個月港元定期存款優惠，由2月起相關港元定存優惠年利率可高達10厘，該行另設外幣兌換及定存優惠，由即日起至3月31日，透過該行的流動理財兌換指定貨幣，並開立一周或一個月定存可獲優惠年利率，其中匯豐尚玉客戶經流動理財敍做一周港元定存的優惠年利率可達10厘，該優惠的最低港元定存金額為1萬元。

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