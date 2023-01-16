經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：強積金見紅 可轉股債混合投資

【明報專訊】讀者陳太來信：

今年強積金（MPF）帳戶虧損了不少，由於愈來愈臨近退休，很快要提取，應該如何處理？現時以股票基金為主，該等待反彈還是要逐步變成債券基金或保守基金呢？

筆者回覆：

2022年上演了一場教科書式的「股債兩殺」，在近年來說的確是比較少見。有不少準退休人士對於強積金的部署或失了預算，強積金組合幾乎都肯定有所減值，很多朋友也可能心大心細，是否應該果斷轉換成保守基金等退休，至少不用再承受減值所帶來的心理壓力。傳統來說，愈臨近退休，投資應該愈趨保守。

退休毋須馬上提取MPF

假設某退休人士，有子女提供家用足夠生活的話，是不是必須在退休時馬上提取強積金，或要將手上的所有投資都套現呢？看來未必。筆者想指出是最重要是關注現金流的問題，退休不一定是提取強積金的「死線」，退休人士有權選擇分期提取強積金的累算權益，即使有用錢的需要也可以選擇提取部分，餘下的繼續保留在帳戶內滾存投資亦可，待市况合適才沽出。所以，不應該單獨看強積金戶口，宜檢視整體的財務狀况。

陳太有150萬元的銀行存款，每月的支出是1.8萬元，假設支出及通脹等因素不變，只足夠約7年使用，故此退休準備是不足的，撇除如前文所述，是否會有子女供養不談，還好是有一個自住物業，可考慮申請安老按揭。假設物業價值500萬元，申請人年齡是60歲，年金年期為終身，每月可以領取約11,800元的年金，財政上應該不致於太緊絀，所以即使是60歲退休，強積金也不一定於60歲提取，延後幾年才提取也是有空間的。

至於該如何配置，現時保守基金肯定是比較理想的選擇，因為歷史告訴我們經濟和股票市場也是有周期的，在比較差的年份後都會迎來一個比較大的反彈，以2008年金融海嘯為例，美股在2008年下跌約37％，第二年反彈約30％，再下一年再升12％，收復不少失地。大跌後出現反彈的概率是有的，但不代表會一帆風順，繼續以美股為例，這個全球公認最成熟的股票市場，在2000年科網泡沫後一直都在浮沉，2000年投資於美股指數，持有到2010年不見得大賺。

所以，陳太可以考慮股債混合的方式調整組合，債券比例略高亦可，假設美元於2023年停止加息，甚至減息，債券基金理應受惠，有助收復部分失地。總之，退休後投資非鐵板一塊，只有足夠的現金流的話，投資組合亦然是有空間等待的。陳太應綜合考慮退休後開支是否有減少的空間，是否有家人支持及安老按揭的可能性，以上只是通用的建議供參考，建議就自身情况進一步諮詢相關人士。

CFP認可財務策劃師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]

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