經濟

仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售

【明報專訊】企業近年大談ESG（環境、社會及企業管治），紛紛推動節能減排措施。怡和集團旗下汽車代理商仁孚宣布，將引進首款平治純電動貨車「eActros」，預計今年3月至4月到港、下半年正式開售。平治商用車貨車及巴士高級維修部經理王西貝表示，雖然現時暫未接獲訂單，但認為香港經濟逐步復蘇，加上企業ESG概念盛行，看好純電動商用車後市發展。

投資千萬設元朗特許維修中心

王西貝指出，目前商用車市場當中，除傳統柴油車款外，亦不乏混能版本，純電動車不太普及；但他相信，混能車是燃油向新能源的過渡產品，純電動車將會成為大勢所趨。相較於燃油車款，王西貝估計，純電動車能夠減低一半的燃油成本。今年5月、6月間，仁孚將會引入旗下另一款電動商用車「eEconic」，預料於2024年開賣。

稍早前，仁孚獲Daimler Truck AG任命成為「梅賽德斯一奔馳貨車及巴士」香港及澳門的總經銷商，將全面負責管理、營運和支援平治貨車及巴士的港澳區業務。王西貝指出，仁孚為今次合作，投資逾1000萬元增設平治元朗商用車特許維修中心，預計每月能為200輛商用車提供服務，相信3至5年內能收支平衡。

王西貝表示，透過今次合作，公司能夠更有效地控制貨源及零件供應，從而帶來更完善的售後服務；另因應新維修中心位置接近關口，隨內地正式開關，預料能為中港商用車提供更便利的服務地點。

平治向來被視為豪華的象徵，難以想像中小企「斥巨資」購入該品牌的商用車作商業用途。王西貝介紹稱，選用平治商用車的客戶普遍對汽車性能較有要求，旗下客戶包括政府車隊、嘉里物流（0636）、可口可樂及同系的惠康等。

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