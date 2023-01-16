澳能與五菱合作 攻內地電動車市場

資料顯示，中國是世界上最大的電單車市場，2020年電單車數量達3億輛，銷量逾3000萬輛，而五菱汽車近年已開始進軍該市場。

澳能建設本身是澳門土木工程行業及高壓變電站建設行業的領先企業，近年亦積極發展電動車充電服務市場。根據去年中期年報，集團正在進行討論及協商的潛在電動汽車充電項目，涵蓋澳門約12,850個私人及公共停車位。

澳能建設主席郭林錫及副主席兼行政總裁蘇冠濤上周在電話會議上表示，集團的間接非全資附屬公司廣州智匯過去十多年一直在研發磷酸鐵鋰片狀電池及相關充電項目，現已可應用於電單車，集團希望向五菱汽車供應有關電池，而五菱汽車計劃今年電單車產量為5萬輛。

根據澳能建設的公布，集團的磷酸鐵鋰片狀電池的特性，包括（i）通過了全面的安全測試並獲得中國一家知名保險公司的完全承保；及（ii）通常情况下零下20攝氏度低溫仍可運作，相較於標準放電容量的70%，該電池的放電容量可達90%以上。

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