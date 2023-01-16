業界：乏貴賓廳助力 賭收難重回1800億

澳博銀娛旗下賭場未見中介人營運

林繼光指出，現時澳門有36個持牌中介人，隨着博企完成續牌，便劃定地方及陸續與博彩中介人洽商合作，但以他所見業界表現得不太積極。他估計，在美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）、新濠博亞（美：MLCO）及金沙中國（1928）旗下賭場運作的中介人，分別只有4家、6家、2家及2家。他說：「銀娛已在澳門銀河原有太陽城及德晉兩大龍頭貴賓廳經營所在樓層，重設貴賓投注區，可登記入場，卻未見中介人重回。澳博旗下娛樂場亦未見有中介人入場。」

在預期澳門的疫情高峰漸過，林繼光預料，在不會受資金進出限制的港客重返市場下有望幫助賭收重新回升。不過，在欠缺過往提供配套及不同服務的貴賓廳支援下，加上已設定碼佣上限，同時支援內地客資金融通的「換錢黨」仍未大量返澳，他相信難以支持賭收再重返1800億澳門元甚至更高峰水平。