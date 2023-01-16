經濟

澳門全面開放 新春賭場酒店多爆滿 業界料入住率逾八成 本月賭收或超預期

【明報專訊】農曆新年檔期將至，隨着澳門落實免檢疫通關，訪澳旅客湧至，澳門各大賭場酒店於新春檔期已大部分爆滿，比2018年、2019年的爆滿情况有過之而無不及。就算有酒店房間供應，業界指出，路氹渡假區賭場酒店每晚索價4000至5000元的情况普遍。當地業界預料，全澳門酒店可在今檔黃金檔期取得八成至九成入住率，亦估計有助推動博彩收入超過原先預期的70億至80億澳門元水平，甚至助業界實現盈利。

明報記者 陳偉燊

根據最新統計，澳門截至去年11月共有36,650間酒店房間，比2022年1月尾新春的38,883間房間，減少2233間客房。銀河娛樂（0027）、金沙中國（1928）、新濠博亞（美：MLCO）及美高梅中國（2282）旗下酒店預訂已告爆滿（見表）。房間爆滿盛况直逼2017年、2018年同期。有供應的澳門博彩（0880）上葡京酒店豪華客房年初一房價達3314.15元，比去年年初一（2022年2月1日）的779.35元大升3.25倍；相對去年聖誕節叫價2159.1元，在約一個月間亦漲價53.5%。實德環球（0487）旗下十六浦索菲特酒店城市景觀高級客房在今年大年初一叫價達2385元，比去年聖誕節及大年初一的房價1125元及540元，分別升1.12倍及3.41倍。

澳門旅議會：酒店年初三最爆

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示：「今年農曆新年會是自新冠疫情爆發以來業界表現最好的一年。」他又稱，業界已預期農曆新年黃金周入境客日均有望突破5萬人次，並估計全澳門酒店入住率在新春檔期可高達八成至九成，尤以年初三最為爆滿。他說，一般有房供應的路氹渡假區賭場酒店每晚索價4000至5000元不等，本地四、五星級酒店每晚亦介乎1000至2000元。

澳博蘇樹輝：日均賭收料逾2億

澳門博彩副主席兼行政總裁蘇樹輝亦稱，酒店預訂情况不俗，料最終爆滿，亦估計賭場營運會好些。在配合澳門政府推出購買車票、船票買一送一優惠，他料有助更多旅客過來，全澳賭場日均賭收有望由去年平均約1億多元，企穩在日均超過2億元以上，實現先前估計1月份賭收可達60億至70億澳門元的水平。他形容：「過去幾年疫情賭收（表現）已很弱，無得再落。」

實德馬浩文：業界有望邁向盈利

隨着澳門免檢疫通關，在新增港客支持下，實德環球副主席馬浩文預料，農曆新年檔期訪澳旅客可超過5萬人次。他說，澳門酒店房間每晚租金現時已逾2000元，目前十六浦索菲特酒店預訂逾八成，預計到農曆新年最終爆滿。他估計這甚至有助進一步推高澳門博彩收入至70億至80億澳門元，業界有望邁向盈利。資深博彩從業員林繼光估計，今年澳門全年賭收可重回1000億至1300億澳門元，因應業界人手及支出早已縮減，有機會實現微利。

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