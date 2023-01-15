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張宗永：皇恩浩瀚之餘 長遠未減政策風險溢價

【明報專訊】內地防疫措施180度轉彎，憧憬開關帶動經濟活動，恒指繼續過年前的牛氣，上試22,000點，不少香港市民都額首稱慶。感謝皇恩浩瀚之餘，容我擔當魔鬼代言人，潑一下冷水。

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