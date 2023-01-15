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2023年1月15日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
金融股做好 力撐美股連升兩周 恒指夜期高水逾百點 分析料港股短線尋頂
薩默斯料美陷衰退 停加息言之尚早
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張宗永：皇恩浩瀚之餘 長遠未減政策風險溢價
薛偉傑：鋰離子「筆芯電」 可插USB線直接充電
馮其十：內地真金白銀修復內房信心
張宗永：皇恩浩瀚之餘 長遠未減政策風險溢價
【明報專訊】內地防疫措施180度轉彎，憧憬開關帶動經濟活動，恒指繼續過年前的牛氣，上試22,000點，不少香港市民都額首稱慶。感謝皇恩浩瀚之餘，容我擔當魔鬼代言人，潑一下冷水。
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