低調工作狂朱曉彤 獲馬斯克提拔

資料來源：彭博社、福布斯、路透社

與作風高調的馬斯克相比，自2014年起加入Tesla的朱曉彤鮮有公開露面，外界甚至連他的歲數也沒有資料。到底這位Tesla「第二把交椅」如何贏得馬斯克的賞識，而他的晉升又對Tesla有何重要性？

面對股東質疑馬斯克不務正業，加上Tesla又準備推出電動貨車Cybertruck及新版Model 3，另準備推出更便宜的電動車版本，管理生產事務的朱曉彤變得尤其重要。根據內地傳媒引述上海超級工廠的現任及前任職工的說法，朱曉彤跟留守工廠睡地板的馬斯克一樣是超級工作狂。

上海封城時留守廠房

在上海疫情封鎖期間，他與少數保安一起留守已暫停生產的廠房，確保生產設施不受破壞。隨後在廠房閉環生產的整整兩個月內，他又繼續留守廠房，與重返崗位的工人堅持生產。他的團隊日以繼夜工作，以維持廠房的運轉，並因「凌晨3點也在開夜車」（burning the 3 a.m. oil）而獲馬斯克表揚。在這困難的時期，上海超級工廠仍於去年夏季完成升級，將每年產能提升至100萬輛，是目前Tesla產能最高的超級工廠。去年上海超級工廠生產超過71萬輛電動車，佔Tesla全球產量52%。

就在朱曉彤1月傳出獲晉升的消息前，他領導的中國工程師團隊前赴美國得州超級工廠推動產能升級。曾被馬斯克形容為其中一個「燒錢大熔爐」（gigantic money furnaces）的得州超級工廠其後傳出好消息。去年12月中，Tesla的官方Twitter帳號發布了得州廠房員工與一群身穿螢光安全背心的中國工程團隊大合照，慶祝得州廠房的產能提升至每周3000輛Model Y的新里程，相當於每年產能15萬輛。對比Tesla去年6月公布的數據，得州廠房當時產能僅為每周1000輛Model Y。

根據接近Tesla中國的人士透露，朱曉彤全天候投入工作，幾乎沒有自己的私人生活。他去年受訪時稱，為了趕在北美同事下班前與他們聯絡，他通常在早上6時開始工作。與北美同事溝通後才往廠房上班，有時與住同一小區的同事拼車。他形容大家互相幫助取快遞、拿東西，氣氛很好，是工作和生活的好方式。來到工廠後，他會到各車間的生產線巡視，與工程師交流，解決技術問題。他說，在公司內，很多事情也要親自落手做，雙手不可能太乾淨，所以自己大部分時間也穿上螢光安全背心，並戴上安全帽。

早上6時工作 即時回覆電郵

他在近期的一次訪問表示，公司的文化不鼓勵將資源和時間浪費在無謂的花招，要把精力和資源集中在真正重要的事情上，「我們沒有龐大的行政架構來服務管理層，我們自己訂票，自己取餐，所有人都很習慣，這是真正平等的體現」。

在車間附近的辦公室，朱曉彤與其他同事共用辦公空間，而工作枱都是站立式的，而他經常工作至深夜。據他的同事表示，他反應迅速，任何時間給他發電郵或信息，他都是即時回覆」。

形容自己個性堅毅

相比經常在鎂光燈下的馬斯克，朱曉彤相當低調，甚少出現在新聞報道。2019年12月在上海超級工廠的首批Model 3交付儀式上，朱曉彤也是一早離開現場。他接受母校杜克大學（Duke University）富卡商學院（The Fuqua School of Business）訪問時，形容自己個性堅毅（tenacious），憶述上海超級工廠建成後的一段往事：當時風雨來襲，惟排水出現問題，部分廠房的屋頂幾乎被壓毀。他與約30名員工提着水桶衝上屋頂，把水一桶又一桶往下倒，力保廠房不受破壞。

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