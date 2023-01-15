澐璟再錄逾億元成交 4房戶呎價4.9萬

翻查資料，澐璟日前才錄得破頂成交，1座23樓A室，同為4套房間隔，實用面積2088方呎，以逾1.05億元售出，實呎50,561元，創項目成交價及呎價新高，為跑道區新盤新高紀錄。

滿名山洋房售8631萬 實呎3萬

嘉里（0683）旗下屯門掃管笏滿名山，昨日售出名庭洋房10號屋，實用面積2877方呎，屬4套房間隔，附設2469方呎花園及1106方呎天台，連3個住宅車位一併出售，成交價為8,631萬元，實呎3萬元。

由恒地（0012）創辦人李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯，昨日售出連平台特色戶，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，該單位為30樓C室，實用面積265方呎，連214方呎平台，成交價逾1003.4萬元，實呎37,867元，創項目成交價及呎價新高。據悉，維峯‧浚匯自2019年4月推售至今，累售171伙，佔全盤216伙的79%，套現逾12億元。

同區由長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚，昨日亦售出一伙。長實助理首席經理（營業）楊桂玲表示，售出單位為2座地下H室，單位實用面積266方呎，一房間隔，另設137方呎平台，成交價454.8萬元，實呎17,098元，買家為同區分支家庭。

青衣二手轉旺 本月逾40宗買賣

二手市場交投亦回升，中原高級資深分區營業經理黃俊傑表示，青衣區自上月起交投明顯轉旺，本月（私樓連資助房屋）的成交已錄逾40宗，近日區內長安邨錄白居二入市個案。

他表示，有關單位為長安邨安海摟高層3室，實用面積443方呎，兩房間隔，業主已移民海外，早在2021年起放售，當時開價350萬元（未補地價），因應市况不斷減價，至近日調低叫價至240萬元（未補地價），獲白居二買家垂青，議價後終以綠表價230萬元易手，累積減價120萬元或34%，折合實呎5,192元。原業主1998年12月以20.71萬元（未補地價）購入單位，持貨24年，帳面獲利209.29萬元，物業期內升值約10倍。

[香港地產]