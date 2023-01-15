比特幣連漲11日 曾破2.1萬美元

【明報專訊】虛幣圈自去年11月發生虛幣交易所FTX倒閉事件後陷入低潮，比特幣（bitcoin）價格在過去兩個月均跌至18000美元以下水平，不過近日似乎再次蠢蠢欲動，重新受市場追捧。兩大主流虛幣比特幣和以太幣（ETH）昨日均升逾5%，其中比特幣更一度高見21298美元，至昨晚7時許報20696美元，累計已連升11日，帶動其他虛幣亦跟升。
外電引述Fundstrat數字資產策略主管Sean Farrell指，在美國去年12月消費物價指數（CPI）出爐後，虛幣資產表現良好，反映虛幣與宏觀經濟的相關性不會很快消失，除非陷入困境的加密貨幣公司DCG被進行強制清算，否則虛幣價格很有可能已經出現絕對底部。
Crypto.com半年兩度裁員
雖然虛幣價格重新走強，不過業界持續收縮，繼Coinbase上周二宣布將裁減約950名員工，虛擬貨幣交易商Crypto.com表示，將在全球範圍內削減20%人手，是半年內第二度裁員。
據外電引述消息指，公司未有透露被裁員工人數，不過有數百名員工發現自己不再授權訪問公司系統，在此之前，公司於2022年7月共裁減260名員工。
公司創辦人兼行政總裁Kris Marszalek表示，FTX事件嚴重損害投資者對行業的信任，亦對公司原先野心勃勃的發展計劃構成無法承受的衝擊，裁員是一項艱難的決定。