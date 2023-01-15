比特幣連漲11日 曾破2.1萬美元

外電引述Fundstrat數字資產策略主管Sean Farrell指，在美國去年12月消費物價指數（CPI）出爐後，虛幣資產表現良好，反映虛幣與宏觀經濟的相關性不會很快消失，除非陷入困境的加密貨幣公司DCG被進行強制清算，否則虛幣價格很有可能已經出現絕對底部。

Crypto.com半年兩度裁員

雖然虛幣價格重新走強，不過業界持續收縮，繼Coinbase上周二宣布將裁減約950名員工，虛擬貨幣交易商Crypto.com表示，將在全球範圍內削減20%人手，是半年內第二度裁員。

據外電引述消息指，公司未有透露被裁員工人數，不過有數百名員工發現自己不再授權訪問公司系統，在此之前，公司於2022年7月共裁減260名員工。

公司創辦人兼行政總裁Kris Marszalek表示，FTX事件嚴重損害投資者對行業的信任，亦對公司原先野心勃勃的發展計劃構成無法承受的衝擊，裁員是一項艱難的決定。

（綜合報道）