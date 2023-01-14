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2023年1月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行：螞蟻等14平台企業完成整改 內地科網監管吹暖風 滴滴App有望重新上架
中央或加大阿里騰訊控制 擬購子公司「黃金股」
匯豐上調港今年GDP增長預測至3.8%
銀公：通關有利理財通銷售 料樓價難大跌
周大福上季同店銷售轉弱 內地挫33% 港澳跌8%
鄭志剛馮華健戴明鈞加入金發局董事會
外資捧A股 滬深股通吸133億 港股升224點 渣打唱好今年見25000
京東擬分拆兩子企上市 各集資10億美元
中國上月出口跌9.9% 勝預期
招行全年賺1380億 升15%
人行：研推結構性工具支持內房
港交所史美倫歐冠昇 出席瑞士達沃斯論壇
Tesla減價擴至歐美 最多劈兩成 港暫未跟隨 股價早段跌逾4%
摩通花旗憂衰退 為潛在壞帳撥備
蘋果CEO庫克今年減薪四成 目標降至3.8億
帝盛邱詠筠寫信感謝員工 派2.8個月花紅
富臨34歲太子爺接棒 坐正做CEO
CCL樓價指數連升三周 一年來首見 按周彈0.6%三個半月最勁 料新春後重上160點
冠德苑3房未補價638萬破頂
Silversands四房大宅 5600萬沽實呎3.6萬雙破頂
恒地古洞項目削開放式戶比例至12%
大埔超級城新春推廣費增一成
陸振球：赤柱地流標觀塘項目反應冷 樓巿難好
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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