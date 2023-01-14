Silversands四房大宅 5600萬沽實呎3.6萬雙破頂

【明報專訊】綜合市場資訊，新盤市場本月至今、不足半個月已累錄逾240宗成交，逼近上月全月約280宗水平，當中更不乏新高價成交。成交紀錄冊顯示，信置（0083）旗下、已屆現樓的馬鞍山Silversands昨日招標售出2座9樓A室，實用面積1558方呎、4房雙套間隔，另連501方呎平台及1240方呎天台特色戶，連1個車位以5600萬元成交，實呎35,944元，成交期為90日，上述單位成交價及呎價雙雙創出項目新高。項目自2021年初開售至今，累售122伙，套現逾15億元。
NAPA破半年冰封 洋房2988萬沽
新盤豪宅交投暢旺，會德豐旗下、已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，相隔半年後再錄一手成交，昨日售出C16號洋房，實用面積2061方呎、3房2套間隔、連736方呎花園及585方呎天台，成交價2988萬元、實呎14,498元。值得留意，上述洋房曾於2021年7月以2840萬元售予發展商關連人士，直至過去周一（9日）終止買賣合約。
澐璟3房3002萬沽 實呎31667元
啟德跑道區全新盤啟德海灣1預告春節後登場後，隨即帶動區內成交。華潤置地（海外）及保利（0119）合作、樓花期約23個月的澐璟，以及中海外（0688）已屆現樓的維港1號均錄買家入市個案。澐璟連日錄得成交，昨日招標售出第6座17樓A室，實用面積948方呎，3房間隔，以3002萬元成交、實呎31,667元，買家成交期720日。澐璟自去年底開售至今累售約31伙，套現逾15.6億元。至於維港1號，則售出2B座33樓A室，實用面積656方呎，3房1套間隔，成交價1736.2萬元，實呎26,466元。
恒地（0012）旗下樓花期長約2年的紅磡必嘉坊．迎匯，昨次輪推售6伙，即日沽出2伙。昨日售出單位包括實用278方呎的18樓C室1房戶、及實用378方呎的28樓B室2房戶，成交價分別為649.43萬元及935.94萬元，成交呎價23,361元及24,760元。