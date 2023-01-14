銀公：通關有利理財通銷售 料樓價難大跌

壓測保障下 資產質素仍穩健

孫煜指出，去年疫情反覆，本港在加息環境下調升最優惠利率（P），整體基本面走弱，樓價出現一定幅度的下跌。雖然今年以上負面因素繼續，但同時存在利好消息，通關帶動香港經濟活動，加上本港住宅供應較為緊張，相信下行幅度有限。他建議置業人士應做好風險管理及慎重考慮，管理好利率風險，以免過度借貸。銀行維持對按揭業務審批採取審慎態度，在壓力測試保障下，料資產質素仍保持穩健。

市場預計美聯儲仍有0.5厘加息幅度，孫煜認為目前美息仍有上揚趨勢。他指，去年美國加息時，港銀亦跟隨調升P。當美國再加息時，預期港元拆息亦會上升。至於銀行會否調升按揭息率，則會綜合考慮客戶關係，自身的資金成本及業務策略等因素。

去年首11個月的總貸款減少2.2%，孫煜料在防疫措施放寬及開放通關下，將有助提高貸款需求。至於去年銀行對內房相關的撥備大增，他稱，銀行一直以審慎原則進行風險管理，在過去幾年亦不斷在消化相關內房的敞口，整體風險可控，未來會持續注意事態發展。

早前有銀行信用卡發生被盜用事件，孫煜強調，香港銀行對信用卡有嚴謹監察機制，銀行亦重視信用卡交易安全，以保障持卡人資料及帳戶安全。所有未經授權交易均可獲得退款，並建議持卡人定期檢查帳單及交易記錄。