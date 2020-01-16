匯豐上調港今年GDP增長預測至3.8%

今年零售有望增15%

目前香港與內地每日單向來往配額為6萬個，匯豐指配額大約等於新冠疫情前人流的三分之一，單此部分料可推動本港GDP上升2.5個百分點。下半年在配額放寬預期下，內地人對旅遊需求持續釋放，料本港旅遊將有更強勁增長，預期全年旅客數目可回復至疫前的三分之二水平，為零售業帶來強大支持。去年香港零售銷售額基數較低，匯豐將今年的年增長預期，上調5個百分點至15%，明年增長預期亦上調2個百分點至12%。

除此以外，匯豐指與內地通關改善營業氣氛和投資活動，以及跨境業務及金融等相應的服務，從而提振更廣泛的經濟活動。該行指出，保險、醫療需求因重新通關會顯著提升，而內地客過去佔本港新樓成交兩成，他們的需求可為去年承壓的本地樓價帶來紓緩。

通關後內地客料撐樓價

雖然匯豐表示，今年香港經濟仍有一些不利因素，包括全球增長放緩，令出口表現保持低迷；美國聯儲局加息至5.25厘後，料將利率保持在高位，高息繼續對本港實體投資構成壓力，亦不利資產市場表現。不過匯豐認為，以上不利因素仍能被抵消，令香港經濟在今年達至較快的復蘇，因應2023年的基數調高，匯豐將2024年增長略為下調0.1個百分點，至2.9%。