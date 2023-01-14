人行：螞蟻等14平台企業完成整改 內地科網監管吹暖風 滴滴App有望重新上架

明報記者 蔡穎霖

人民銀行金融市場司負責人馬賤陽指出，自2020年11月以來，內地金融管理部門對螞蟻等14家大型平台企業進行指導督促，針對其過去金融業務存在的突出問題紮實開展整改，目前大多數問題已基本完成整改。為加快監管制度建設，金融管理部門亦出台一系列制度文件，平台企業金融業務常態化監管制度框架已經初步形成，為後續常態化監管奠定良好制度基礎。

阿里系一周股價大升10%

馬賤陽表示，金融管理部門下一步將堅持「兩個毫不動搖」，堅持發展和規範並重，支持平台經濟健康發展。有關當局將繼續推動相關平台企業加快剩餘少數問題整改，善始善終完成整改工作；以及提升常態化監管水平，進一步完善監管制度機制。他續說，當局亦會研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施，支持平台企業提升科技創新能力和服務質效。

隨創辦人馬雲上周六（7日）放棄集團控制權，纏繞螞蟻逾兩年的整改事宜有望告一段落，刺激阿里系股價連日做好。阿里昨收報112.7元，升1.7%；阿里健康（0241）升3.7%，全日收報7.59元。累計全周，阿里和阿里健康分別升10.9%和10.3%，雙雙躋身一周升幅最勁藍籌頭五位。

有利滴滴新春吸新用戶

同樣陷入監管風波的滴滴出行，亦傳出整改迎來尾聲的消息。外電路透昨引述消息報道，內地有關部門最快於農曆新年前，即1月20日，解除滴滴新增註冊用戶的禁令；旗下25款App亦有望重新上架。

報道指出，若滴滴於農曆新年前成功解禁，接下來為期一周的農曆新年假期，將有利於平台吸引新用戶，促使業務復常。消息亦表示，內地相關部門近周再度推動滴滴旗下App的審批，上周已提交報告，等待未來數天正式批准。

滴滴於2021年夏天赴美上市，旋即遭舉報指其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架。直至2022年7月，網信辦向滴滴處以逾80億元人民幣的巨額罰款後，意味審查風波終告一段落。