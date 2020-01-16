貝萊德裁員500 近4年首次

裁員後 員工總數仍超1年前

根據內部備忘，行政總裁芬克（Larry Fink）及總裁卡比托（Rob Kapito）向員工表示，市場充斥不確定性，促使集團必須搶先應對改變。不過，由於貝萊德近年人手大幅擴張，今次裁員後其員工總數仍將較一年前高。截至9月底，其員工總數為1.99萬人。

Alphabet子公司宣布裁員

Google母企Alphabet（美：GOOG）準備削減開支之際，旗下兩家子公司宣布裁員。Alphabet的醫療保健企業Verily生命科學（Verily Life Sciences）將裁減逾200人，相當於總員工的15%。

該公司將停止名為Verily Value Suite的醫療軟件項目，以及一些仍處於早期階段的產品研發。Alphabet旗下的工業機械人公司Intrinsic也將裁員40人，影響約17%員工。Intrinsic表示，裁員是為了將資源繼續分配給最優先的計劃，例如軟件和人工智能平台。

（綜合報道）

[國際金融]