新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%

新地代理高級推廣經理鍾佩薇表示，單是apm今年農曆新年推廣費已達850萬元，較去年同期高約一成，預期1月12日至2月5日推廣期間，商場人流可按年升20%至25%、同期生意額亦可升25%至30%，期望整體表現可回復至疫情前水平，預料電子產品、金飾、賀年產品生意將最受惠。另外，現時apm整體出租率約100％，而商場推廣優惠方面，包括換領兔年利市封、1元購買蘭花、換領餐飲購物禮劵等，並向入境旅客派發1萬份新春福袋和跨境巴士電子車票等，而商場亦增設新春裝飾，供顧客「打卡」。

多個商場設跨境巴士吸自由行客

至於「三重賞」優惠將由下周一起，旅客可透過「新地商場會員計劃」微信小程序登記成為The Point會員，預留價值1000元的電子禮券包，優惠涵蓋珠寶、鐘表及配飾、影音/電子產品、餐飲等，到達商場可隨即使用。除禮券包外，顧客亦可免費預留天際100門票買一送一優惠券。此外，新地聯同銀聯推消費賞，顧客能以指定消費額換Point Dollar，有機會獲取總值3250元獎賞。目前apm、旺角MOKO新世紀廣場等商場，已有跨境巴士從深圳灣口岸直達，料有助商場吸引自由行旅客。