經濟

香港地產

賽西湖今年開齋 3房2180萬沽40年賺逾17倍

【明報專訊】買家入市步伐受業主減價及通關效應帶動，多個屋苑成交量於近期漸見回升，北角半山老牌豪宅屋苑賽西湖大廈亦錄得今年首宗成交，利嘉閣高級分區經理梁啟豪表示，屋苑7座低層B室，實用1124方呎，3房1套間隔，以2180萬元成交，實呎19,395元。原業主1983年以約119萬元購入，持貨近40年，帳面升約2061萬元或逾17倍。梁氏稱，賽西湖大廈上月錄得2宗成交，其中一宗為新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿之女婿黃宜通，於上月中以2100萬元購入的一個3房戶遺產貨。

昇悅居業主反價10萬 2房810萬易手

市區大型屋苑方面，中原地產高級區域營業經理許永生表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅，本月份至今不足半月已錄5宗成交，追平上月全月交投量，新近成交位於6座高層H室，實用460方呎，2房間隔，原以800萬元放盤，其後原業主反價10萬元或1.25%至810萬元售出，實呎17,609元。原業主2017年675萬元購入，持貨近6年，帳面賺135萬元或兩成。

元朗區於12月份二手成交量按月升26%達97宗，中原地產副區域營業經理王勤學表示，本月首12日元朗暫錄約40宗二手成交，全月有望保持上月水平，其中元朗市中心馬田路、樓齡45年的安寧大廈高層F室，實用228方呎，以200萬元成交，實呎8772元。資料顯示，同類同面積中層E室去年3月份以300萬元易手，是次成交價比當時低100萬元或33%。最新成交單位的原業主於2014年206萬元購入，帳面蝕6萬元或約3%，連使費料實蝕約10萬元或5%。

馬鞍山本月暫錄逾45宗二手成交

此外，美聯首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山1月暫錄逾45宗二手成交（連同居屋），有望維持上月破百成交量水平，區內屋苑迎海17座低層D室，實用496方呎，2房連士多房間隔，以734.5萬元易手，實呎約14,808元。原業主2019年766.5萬元購入，帳面蝕32萬元或4%，連使費料實蝕逾70萬元或約9%。

上 / 下一篇新聞

內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東
內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東
話你知：市况不就 去年申港股上市落空
話你知：市况不就 去年申港股上市落空
比亞迪搶攻印度 股價曾升一成
比亞迪搶攻印度 股價曾升一成
百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量
百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量
阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色
阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色
財庫局：設小組推進跨境數據流通
財庫局：設小組推進跨境數據流通
花旗看港股年底闖25000 大行最牛 稱內需互聯網醫療新能源「超配」
花旗看港股年底闖25000 大行最牛 稱內需互聯網醫療新能源「超配」
中信里昂：兔年動盪 恒指白忙
中信里昂：兔年動盪 恒指白忙
內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%
內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%
台積電料今季收入資本開支齊跌
台積電料今季收入資本開支齊跌
富途4個月收5000偽冒查詢
富途4個月收5000偽冒查詢
報告：虛擬資產規模5年後破百萬億
報告：虛擬資產規模5年後破百萬億
內地限制出行 迅銷純利跌9%
內地限制出行 迅銷純利跌9%
煤氣旗下 怡斯萊獲美私募基金入股
煤氣旗下 怡斯萊獲美私募基金入股
美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成
美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成
與維權投資者角力升級 迪士尼委Nike舵手任董事長
與維權投資者角力升級 迪士尼委Nike舵手任董事長
Subway研賣盤 料估值逾780億
Subway研賣盤 料估值逾780億
貝萊德裁員500 近4年首次
貝萊德裁員500 近4年首次
張兆聰：龍頭國企穩升 中移動高息呈突破
張兆聰：龍頭國企穩升 中移動高息呈突破
植耀輝：經營模式劇變 4S股宜觀望
植耀輝：經營模式劇變 4S股宜觀望
葉創成：減持美蘭空港 敘做定存
葉創成：減持美蘭空港 敘做定存
技術取勝：比亞迪215元料有承接
技術取勝：比亞迪215元料有承接
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
周顯：跑輸CLEWI 富翁變凡人
周顯：跑輸CLEWI 富翁變凡人
譚新強：中國今年最重要政策 應為提升生育率
譚新強：中國今年最重要政策 應為提升生育率
盧駿匡：港股現黃金交叉後料有調整
盧駿匡：港股現黃金交叉後料有調整
湯文亮：應否接納回流人士？
湯文亮：應否接納回流人士？
越南GDP增長亞洲最勁 利好房產
越南GDP增長亞洲最勁 利好房產
大手客斥資1.6億掃維港滙II 8伙 豪客兩日連掃ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙 涉近2億
大手客斥資1.6億掃維港滙II 8伙 豪客兩日連掃ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙 涉近2億
澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂
澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂
馬亞木3500萬沽新蒲崗地廠
馬亞木3500萬沽新蒲崗地廠
新地西九高鐵站項目設CPO
新地西九高鐵站項目設CPO
新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%
新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%