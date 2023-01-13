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2023年1月13日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東
話你知：市况不就 去年申港股上市落空
比亞迪搶攻印度 股價曾升一成
百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量
阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色
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中信里昂：兔年動盪 恒指白忙
內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%
台積電料今季收入資本開支齊跌
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報告：虛擬資產規模5年後破百萬億
內地限制出行 迅銷純利跌9%
煤氣旗下 怡斯萊獲美私募基金入股
美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成
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植耀輝：經營模式劇變 4S股宜觀望
葉創成：減持美蘭空港 敘做定存
技術取勝：比亞迪215元料有承接
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
周顯：跑輸CLEWI 富翁變凡人
譚新強：中國今年最重要政策 應為提升生育率
盧駿匡：港股現黃金交叉後料有調整
湯文亮：應否接納回流人士？
越南GDP增長亞洲最勁 利好房產
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澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂
賽西湖今年開齋 3房2180萬沽40年賺逾17倍
馬亞木3500萬沽新蒲崗地廠
新地西九高鐵站項目設CPO
新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
【明報專訊】港股昨天先升後回順，近日也多次出現類似情况，有衝高獲利迹象。儘管交投保持活躍具承接，大勢無礙，但春節臨近，現水平不宜勇進高追。
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數據尋寶
劉思明
財經專欄
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