報告：虛擬資產規模5年後破百萬億

虛擬資產保險公司One Degree聯合創辦人郭彥麟表示，自去年4月起香港和海外的保險項目合共錄雙位數字增幅；自港府公布擬發展國際虛擬資產中心後，去年下半年比較上半年，錄得5倍的銀行和金融機構查詢。雖有愈來愈多人投保，卻不是所有客戶投保都受保，要計算客戶是否符合風險等，考慮後平均拒絕75%客戶。

陳沛泉冀政府加強業界溝通

制定政策方面，勝利證券及VDX執董陳沛泉表示，希望港府能加強和業界的溝通，加強虛擬資產的教育及制定相關政策吸納人才，並就行業發展為業界定立清晰的藍圖，讓業界有信心進行投資，建立營商生態圈，達到確立香港成為國際虛擬資產中心。

火幣資產管理總經理黃詠欣出席亞洲金融論壇時表示，全球虛擬資產巿場進入整固期，有效的風險管理是關鍵，政府推動虛擬資產巿場有序及規範發展方向，有助鞏固投資者信心。