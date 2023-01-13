報告：虛擬資產規模5年後破百萬億

【明報專訊】本港虛擬資產監管配合市場發展，第一間獲證監會同時頒發虛擬資產交易和諮詢牌照的老牌券商勝利證券（8540）發布虛擬資產研究報告，指出現有虛擬資產總市值達9000億美元，預計在未來5年市場滲透率5%至10%，規模可達到11.38萬億至22.76萬億美元（約88.76萬億至177.53萬億港元）。
虛擬資產保險公司One Degree聯合創辦人郭彥麟表示，自去年4月起香港和海外的保險項目合共錄雙位數字增幅；自港府公布擬發展國際虛擬資產中心後，去年下半年比較上半年，錄得5倍的銀行和金融機構查詢。雖有愈來愈多人投保，卻不是所有客戶投保都受保，要計算客戶是否符合風險等，考慮後平均拒絕75%客戶。
陳沛泉冀政府加強業界溝通
制定政策方面，勝利證券及VDX執董陳沛泉表示，希望港府能加強和業界的溝通，加強虛擬資產的教育及制定相關政策吸納人才，並就行業發展為業界定立清晰的藍圖，讓業界有信心進行投資，建立營商生態圈，達到確立香港成為國際虛擬資產中心。
火幣資產管理總經理黃詠欣出席亞洲金融論壇時表示，全球虛擬資產巿場進入整固期，有效的風險管理是關鍵，政府推動虛擬資產巿場有序及規範發展方向，有助鞏固投資者信心。