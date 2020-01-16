經濟

內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%

【明報專訊】內地與香港重新通關後，花旗集團香港經濟師雷智顏預期，首季香港將先招待高端旅客，大眾旅客則會在五一黃金周期間有明顯反彈，料帶動本港經濟全年增長3%。至於下半年則視乎通關順暢進度、本港航班運力恢復程度，因此料第一、二季分別增長1.4%及1.8%，至第三季反彈至5.8%，第四季則增長2.8%。

雷智顏表示，由於本港失業率已下降，或出現工資調整。市場復蘇後，與航空、旅遊的相關行業需要的人手會大幅增加，早前已轉行的員工將會更進取爭取加薪。同時，外圍經濟壓力仍存在，當中包括加息以及可能出現的衰退現象。她提醒，若歐美出現大幅衰退，中港經濟景氣所帶動的增長或會被抵消。

內地經濟方面，雷智顏預料，內地今年經濟增長5.3% ，當中77%為消費增長。首季因應春運及爆發疫情下，復工進度較預期慢，加上旅遊業、航運等需時整頓，料內地經濟首季增長2.2%，次季加快至7.5%。

美國加息周期未完結，雷智顏估計，美聯儲將會再加息3次，分別在2月、3月及5月再加0.5、0.25及0.25厘，料最終利率將升至5.25至5.5厘，對港元利率仍有壓力。

料港府減財政支出 今年不派消費券

另外，政府將於下月發表財政預算案，她稱，在財務緊縮的情况下，料政府今年不會發放消費券，並減少財政支出，早前發放有關疫情的補貼將轉為支持本港中長線發展，包括用於填海及北部都會區和新鐵路的建設。

相關字詞﹕加息 衰退 財政預算案 經濟增長 內地經濟 香港經濟 雷智顏 花旗

上 / 下一篇新聞

內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東
內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東
話你知：市况不就 去年申港股上市落空
話你知：市况不就 去年申港股上市落空
比亞迪搶攻印度 股價曾升一成
比亞迪搶攻印度 股價曾升一成
百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量
百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量
阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色
阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色
財庫局：設小組推進跨境數據流通
財庫局：設小組推進跨境數據流通
花旗看港股年底闖25000 大行最牛 稱內需互聯網醫療新能源「超配」
花旗看港股年底闖25000 大行最牛 稱內需互聯網醫療新能源「超配」
中信里昂：兔年動盪 恒指白忙
中信里昂：兔年動盪 恒指白忙
台積電料今季收入資本開支齊跌
台積電料今季收入資本開支齊跌
富途4個月收5000偽冒查詢
富途4個月收5000偽冒查詢
報告：虛擬資產規模5年後破百萬億
報告：虛擬資產規模5年後破百萬億
內地限制出行 迅銷純利跌9%
內地限制出行 迅銷純利跌9%
煤氣旗下 怡斯萊獲美私募基金入股
煤氣旗下 怡斯萊獲美私募基金入股
美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成
美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成
與維權投資者角力升級 迪士尼委Nike舵手任董事長
與維權投資者角力升級 迪士尼委Nike舵手任董事長
Subway研賣盤 料估值逾780億
Subway研賣盤 料估值逾780億
貝萊德裁員500 近4年首次
貝萊德裁員500 近4年首次
張兆聰：龍頭國企穩升 中移動高息呈突破
張兆聰：龍頭國企穩升 中移動高息呈突破
植耀輝：經營模式劇變 4S股宜觀望
植耀輝：經營模式劇變 4S股宜觀望
葉創成：減持美蘭空港 敘做定存
葉創成：減持美蘭空港 敘做定存
技術取勝：比亞迪215元料有承接
技術取勝：比亞迪215元料有承接
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
劉思明：港股有獲利迹象 現不宜高追
周顯：跑輸CLEWI 富翁變凡人
周顯：跑輸CLEWI 富翁變凡人
譚新強：中國今年最重要政策 應為提升生育率
譚新強：中國今年最重要政策 應為提升生育率
盧駿匡：港股現黃金交叉後料有調整
盧駿匡：港股現黃金交叉後料有調整
湯文亮：應否接納回流人士？
湯文亮：應否接納回流人士？
越南GDP增長亞洲最勁 利好房產
越南GDP增長亞洲最勁 利好房產
大手客斥資1.6億掃維港滙II 8伙 豪客兩日連掃ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙 涉近2億
大手客斥資1.6億掃維港滙II 8伙 豪客兩日連掃ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙 涉近2億
澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂
澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂
賽西湖今年開齋 3房2180萬沽40年賺逾17倍
賽西湖今年開齋 3房2180萬沽40年賺逾17倍
馬亞木3500萬沽新蒲崗地廠
馬亞木3500萬沽新蒲崗地廠
新地西九高鐵站項目設CPO
新地西九高鐵站項目設CPO
新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%
新地商場推「通關」優惠 apm生意料升30%