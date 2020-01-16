內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%

雷智顏表示，由於本港失業率已下降，或出現工資調整。市場復蘇後，與航空、旅遊的相關行業需要的人手會大幅增加，早前已轉行的員工將會更進取爭取加薪。同時，外圍經濟壓力仍存在，當中包括加息以及可能出現的衰退現象。她提醒，若歐美出現大幅衰退，中港經濟景氣所帶動的增長或會被抵消。

內地經濟方面，雷智顏預料，內地今年經濟增長5.3% ，當中77%為消費增長。首季因應春運及爆發疫情下，復工進度較預期慢，加上旅遊業、航運等需時整頓，料內地經濟首季增長2.2%，次季加快至7.5%。

美國加息周期未完結，雷智顏估計，美聯儲將會再加息3次，分別在2月、3月及5月再加0.5、0.25及0.25厘，料最終利率將升至5.25至5.5厘，對港元利率仍有壓力。

料港府減財政支出 今年不派消費券

另外，政府將於下月發表財政預算案，她稱，在財務緊縮的情况下，料政府今年不會發放消費券，並減少財政支出，早前發放有關疫情的補貼將轉為支持本港中長線發展，包括用於填海及北部都會區和新鐵路的建設。