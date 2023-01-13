經濟

中信里昂：兔年動盪 恒指白忙

【明報專訊】中信里昂按照傳統發布兔年風水指數，以風水角度分析恒指來年表現。分析師陳守理表示，明年癸卯為水兔年，隱含火勢，對1969年誕生的恒指，生肖屬「土雞」命中缺火，有助平衡命盤。不過兔五行欠金，金代表股市因此並非吉兆。從八字角度，預料恒指兔年動盪較多，不會大幅上升，恒指在2月小升後3月下跌，夏季有不錯升浪，惟下半年有兩次下跌，至11月走勢最旺見全年高位，但在年底升幅收窄，以小張之勢收尾（見圖）。

火系行業財運最旺

中信里昂參考五行，預測行業來年走勢，兔年財運最旺的是火系行業，包括石油天然氣、時裝和科技行業，春季末期表現最佳。雖然世界各地面臨供應鏈問題，需求水平高低不均，但廣告業和小型科技類產品將承托消費，維持較高水平。

第二年五行欠金 金融等受壓

不過八字命盤連續第二年缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。

屬土的房地產、建築業，以及屬水的旅遊、酒店和運輸業，去年受新冠疫情影響大受打擊，中信里昂認為兩者在兔年或表現平平。近日香港與中國內地恢復通關，陳守理指相對去年旅遊業差勁的表現，兔年平平的運勢已相對有所好轉。對於屬木的醫療、教育和種植業，中信里昂認為行業運勢會不錯，預料高位會在早春、晚秋和冬季出現。

相關字詞﹕風水指數 兔年 恢復通關 中信里昂 恒指

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