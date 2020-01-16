花旗看港股年底闖25000 大行最牛 稱內需互聯網醫療新能源「超配」

明報記者 歐陽偉昉、鄺海盈

花旗預期恒指在今年第一季可升至24,000點，即今年潛在升幅集中在上半年，劉顯達解釋，現時恒指預期市盈率仍較過去10年平均為低，因此有一定上升空間，不過投資者炒作復常憧憬，料上半年恒指升幅較大，但下半年則需視乎復蘇程度，現時仍有不確定性，限制了潛在升幅。

市盈率低於均值 料有上升空間

花旗今年上半年首選京東（9618）、周大福（1929）、中國國航（0753）、金沙中國（1928）、友邦保險（1299）和錦欣生殖（1951）。雖然花旗看好互聯網股，不過劉顯達認為，股價不會回復監管風波前的高位，過往市場看好互聯網公司擁有龐大數據資料庫，用作展開不同業務，但現時監管下，數據利用受到一定限制，可發展業務被收緊。

宏利：內地新冠感染率升礙復常進程

宏利投資管理的看法則較審慎，自內地放寬清零後，市場樂觀情緒隨即飈升。不過現時新冠感染率上升，該行擔心政府為保障醫療系統，需要實施限制措施，或阻礙復常進程1至3個月，內地經濟能否在今年首季末全面重啟，要視乎疫苗接種率、死亡率和醫療基建容量，存在一定不明朗因素。不過，中國股票仍有策略機遇，看好受惠於可再生能源業、數碼經濟、高價值環球生產、先進科技和消費升級的股票。

恒指連續兩日挑戰21,700點未能企穩，午前最多倒跌逾200點至21,200點水平，下午跌幅收窄，收市再轉升0.36%或78.05點，收報21,514點，國指收報7331點，上升0.01%，主板成交1596億元。截至昨晚11時，恒指夜期報21,680點，高水166點。

科指下跌1.32%，收報4487點，本周做好的科技股獲利回吐，北水急沽騰訊 （0700）23.43億元，昨跌2.62%，快手（1024）則被沽4.65億元，昨跌4.5%，整體北水淨沽24.22億元。紐約期油企隔晚上升4%，帶動中石油（0857）和中海油（0883）分別上升3.88%和2.38%。