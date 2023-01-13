阿吉蘭冀發揮中沙門戶角色

中沙上月34份投資協議

15份與阿吉蘭有關

在中、沙兩國去年12月份訂立的34份投資協議中，有15份與阿吉蘭有關。顏旭光稱，按協議數目計佔比約四成，總值600億元人民幣。另因為阿吉蘭去年11月與卡塔爾國家銀行成立合資公司，準備發展數字銀行業務。他說：「隨着（阿吉蘭）與內地的聯易融（9959）等合作發展供應鏈金融，更與威富通在支付領域合作發起Tiqmo合資公司，將來會為進一步達到伊斯蘭金融的認證做佈局。」

在阿吉蘭的跨境投資業務中，顏旭光表示，以到內地投資比例最高，當中與公司領導早在內地投資有關。阿吉蘭更先後與中國各行業的領先企業，如順豐國際、赤峰黃金、貝瑞基因及騰訊（0700）等合作，覆蓋物流、醫療、金融科技、電競等發展項目。他說，該等合作主要幫助沙特實現2030年願景，減少對石化行業依賴。阿吉蘭與內地和香港公司將在沙特及北非成立合資公司，甚至共同參與進入GCC及MENA國家市場。雖然阿吉蘭沒有上市，但是他指出，合資公司層面可視乎自身情况，決定到資本市場做跨境股本及債務融資。

阿吉蘭原本在內地市場，如山東棗莊發展紡織生意，亦在中東傳統服飾市場取得很大份額，顏旭光稱，單是在GCC地區，已取得60%以上市佔率。阿吉蘭會作更多元化投資，實現工業化及科技化發展。