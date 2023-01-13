百佳首期網購物流中心投入服務 處理逾3倍貨量

任良安：對未來網購不悲觀

他又稱，「O+O（線下及線上）」銷售額在過去2年大增兩倍，擴充PNS網購物流中心能擴大集團網購業務，新物流中心可處理超過3倍的貨量，預料今年百佳網購銷售總額按年可達倍升，第二期PNS網購物流中心，預料將會於2024年初啟用，未來會繼續擴充規模。

PNS網購物流中心內設多部智能貨物分配機，配合逾100組送貨車隊，可即日派送於早上11時前確定的訂單。現時處理超過1.5萬種商品，預料將來可增至數萬種商品，加入更多保建產品、長者用品、護膚用品、寵物用品等。任良安表示，目前物流中心選用自動化系統，雖然簡化了工序，大幅節省約過半人手，員工會調配至有需要配套設施崗位，以及公司過去一直保持招聘，未來計劃招聘100至200人，包括UI/UX設計師、後台工程師、控制設計工程師、顧客服務員、物流輸送人員等。他又稱，目前自有車隊和合作供應商車隊各佔一半，未來會繼續投資車隊，擴大規模。

任良安表示，目前百佳網購平台每日訂單量達2000單以上，日均消費金額達900元。他形容，O+O已成為新常態，目前「店取易Click and Collect」服務覆蓋全港及澳門近220個自取點。

部署增10至12間分店概念店

在門店方面，今年正部署增設約10至12間分店或概念店，選址包括天水圍、古洞等新發展區，以及部分新落成的屋邨。他續稱，百佳網購平台將正式改名為「PNS網購」，標誌設計、顏色亦會以全新形象示人，網站和應用程式將有全新版面設計。