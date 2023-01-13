經濟

比亞迪搶攻印度 股價曾升一成

【明報專訊】汽車股比亞迪（1211）高調宣布拓展印度市場，並尋求到2030年取得印度電動車市場四成的市佔率。據彭博社報道，比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan在印度車展期間接受訪問時表示，「印度是個不錯的選擇」，公司計劃在印度大舉擴張，搶佔這個全球第四大汽車市場。消息帶動比亞迪昨日股價全日高走，早段時間高見236.4元，最高升近一成，見3個月高位，午市後開始回落，全日升5.3%，收報228.4元（見圖），為升幅最大的藍籌股。

盼2030年奪當地四成電動車市場

外電報道，Sanjay Gopalakrishnan認為當地民眾對電動車的需求上升，充電基礎設施正在興起，為一個「不錯的選擇」，又強調「不會放棄這個具發展潛力的大市場」。他又稱，電動車強調配套設施，由於投資充電基礎設施等前期成本高昂，當地亦缺乏充電站，以至其電動車發展速度不及中國、美國等其他國家。

他表示，公司早於2007年已進軍印度市場，預計今年第四季將在印度推出第三款電動車型「Seal」豪華房車，並計劃今年將當地的經銷商網絡擴大一倍。比亞迪早於去年10月在印度推出首款電動SUV，並計劃今年在印度銷售1.5萬輛Atto 3 SUV。他表示，比亞迪一直將自己定位為一家全球汽車、技術公司，以克服中國公司在印度運營的障礙，並為客戶帶來信心。

除了比亞迪之外，其他車廠亦加快其在印度市場的部署。上汽集團旗下MG Motor India董事總經理Rajeev Chaba周三（11日）在車展上亦表示，計劃明年底前在印度推出3款電動汽車。韓國起亞汽車表示，計劃未來四五年在印度投資2.45億美元開發電動汽車，並計劃在2025年推出首款當地生產的電動汽車。

印度政府曾阻長汽收購車廠

中資車廠在印度擴張之際，當地亦加強對中國公司的審查。長城汽車（2333）曾計劃在當地投資10億美元，收購通用汽車在當地閒置的工廠，但是最後因未能得到印度政府的批准而取消計劃。

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