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經濟
2023年1月12日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高
陽光房地產7.48億收購海桃灣商場
恒地3億統一活道舊樓業權
三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低
「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起
九龍塘賢文禮士2房1500萬沽 6年實蝕15%
中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易
李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠
港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲
瑞銀：通關利好大中華 料跑贏歐美
騰訊派美團除淨後 美團股價逆市四連跌
雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢
渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行
日央：目標通脹未穩 暫不退出寬鬆
虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶
快運新制服曝光 大玩休閒時尚元素
快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員
GOGOX主要股東再沽貨 持股少於5%
安踏FILA上季零售負增長
中海油今年淨產量目標增最多6.5%
LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior
App Store軟件開發商 去年賺4680億持平
彭博：Tesla最新超級工廠或落戶印尼 年產量百萬輛
張兆聰：股神減持效應趨弱 比亞迪逢低吸
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
劉思明：抽水盈警潮 大巿或受考驗
周顯：美打殘幣安 Coinbase得益
湯文亮：美制裁中國晶片 其實制裁自己
葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇
中環摩天輪迎新春 帶出HK is back
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
【明報專訊】中聯重科宜守區間底（圖）
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