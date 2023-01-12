App Store軟件開發商 去年賺4680億持平

蘋果強調推斷不準確

蘋果每年一月都會發布App Store開發商收入，分析師通常利用此數據判斷App Store表現。不過蘋果強調，由於開發商佣金不一，推斷App Store業務規模並不準確，並形容2022年是App Store創紀錄的一年，全年付費訂戶（包括Apple TV+等自家服務，以及所有採用App Store註冊訂閱客戶）數量，由7.45億增至9億創新高。蘋果股價早段窄幅上落。

分析認為，蘋果去年服務業務將面臨困難的比較。在2020及2021年新冠防疫措施相對嚴格的時期，網民在家抗疫造就「宅經濟」蓬勃發展，蘋果用戶大量購遊戲和軟件，令App Store收入激增。隨着利率上升，經濟動力轉弱，令全球消費面臨考驗。

此前公布的蘋果服務業務數據已顯示其增長動力放緩。在截至去年9月24日的蘋果2022財年，包括App Store在內的蘋果服務業務收入按年增長14%至781億美元，較2021財年的27%增幅顯著放緩。根據摩根士丹利分析師Erik Woodring的數據，App Store由去年6月至11月連續6個月淨收入下降，並在12月恢復增長。他預期今年App Store收入可受惠於低基數效應而增長回升，不過增幅仍將接近歷史較低水平。

移動設備擬明年引入自家屏幕

另外，彭博引述知情人士稱，蘋果計劃最早明年為移動設備引入自家訂製的屏幕，以減少對三星電子及LG等技術合作伙伴的依賴。據稱，蘋果打算明年底前，將高階Apple Watch的屏幕，由OLED升級為microLED顯示屏，而蘋果計劃最終將這款顯示屏用於iPhone等設備。蘋果正逐步引入自家零件，以提升對產品設計的控制。蘋果此前已放棄在Mac電腦使用Intel（美：INTC）晶片，並轉用自家設計晶片。

（綜合報道）

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