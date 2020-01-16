快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員

【明報專訊】國泰航空（0293）旗下廉航香港快運（HK Express）昨日宣布，更換全新Logo（標誌）、機身塗裝和機艙服務員制服，新品牌口號為「Gotta Go 活在當下」。行政總裁吳潔文表示，經歷3年疫情，大眾對旅行的意義有一份嶄新的體會，藉是次機會以全新形象與旅客一同出發。吳潔文預料，香港快運最快今年3月底營運航班可回復2019年疫情前水平，今年目標招聘超過300名機艙服務員。
吳潔文表示， 為配合市場需要，最快會在3月底將航班增加至每周逾400班，回復接近疫情前的水平。吳又續指，運力回復需時，要制訂航運計劃確保航班供應，同時亦需要營運商配合，因此需到3月底才可恢復。
她又表示，自本港在去年起逐漸復常，香港快運已開始作好準備，其後會不斷增加航點及提升運力，公司亦增設新加坡、台北等新航點。
在新飛機方面，香港快運早前已訂購的16架空中巴士A321 neo客機，將在今年上半年接收首架，屆時亦會使用新塗裝，其他機隊亦會陸續採用新機身設計。在招聘方面， 吳潔文表示，公司自去年12月開始一直舉辦招聘活動，今年目標招聘超過300名機艙服務員，應徵反應亦相當熱烈。談及舊員工「回巢」，他表示，公司過去多年保留大部分員工， 亦歡迎已離職的員工回巢。
韓國限降 CEO:未改航班編排
就韓國前日（10日）宣布，即日起限制港澳出發航班要在仁川機場降落，意味往釜山及濟洲的航班勢受影響。吳潔文表示，明白旅客的憂慮，目前仍就限降問題一直與韓國當局溝通，暫時航班編排上未有任何改動，有進一步新消息會盡快通知乘客。