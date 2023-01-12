經濟

虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶

【明報專訊】剛升任的證監會行政總裁梁鳳儀昨日出席亞洲金融論壇後表示，今年首季將就虛擬資產交易平台發牌制度諮詢公眾，諮詢範圍包括散戶參與開戶買賣虛擬資產的前設條件，以及設立客觀基準選取主流的虛擬資產供公眾買賣。

諮詢內容亦將包括平台內控、風險管理、網絡安全等要求，並於6月前公布細則。另外，早前兩隻虛擬資產期貨ETF已順利在港交所上市，最近證監會亦已批出第3隻相關ETF，並將於不久將來上市。

第三隻虛擬資產期貨ETF已批

證監會於2018年引入虛擬資產監管框架，並向交易平台發牌，去年當局公布將修例監管「虛擬資產服務商牌照」，由以往僅限於專業投資者參與轉為開放至散戶參與。梁鳳儀表示，現有已持牌的虛擬資產平台若加入散戶開戶服務須再提出申請，但程序料較簡易。

近年虛擬資產波動，早前更有虛擬資產交易平台FTX倒閉。梁鳳儀認為，本港在發展虛擬資產的同時，證監會將以投資者保障為基礎，訂立當中的規管細則。港府首先引入虛擬資產期貨ETF，她指出，虛擬貨幣期貨已在芝加哥交易所上市，並有相關流動性，目前傾向推出較安全及低風險的產品。

梁鳳儀續稱，證監會在監管上亦會便利銀行及金融機構數碼化，監管會與時並進，允許數據資料庫儲存在雲端上。至今證監會已向大約10家人工智能理財顧問公司批出牌照。

梁鳳儀：續擴大互聯互通

在內地與香港通關後，兩地交流會更加頻繁，梁鳳儀稱，證監會將繼續擴大互聯互通，執行及落實一些已公布政策，例如將更多在港上市的外國公司納入港股通範圍、北向通增加更多指數，讓國際投資者可進入內地市場，並在現有基礎上引入更多對冲工具。

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