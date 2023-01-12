經濟

雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢

【明報專訊】內地去年連環出台政策撐樓市，更為民營內房大開融資大門後，雅居樂（3383）昨再公布，以先舊後新方式，按折讓13.46%或每股2.25元配售2.195億股，籌資淨額近4.9億元，是雅居樂在不足兩月三度向市場「伸手」。昨內房股在人行、銀保監再「出口術」指會實施改善優質房企資產負債表計劃，並施四招引導優質房企資產負債表回歸安全區間下靠穩，但午後港股轉弱下，內房幾乎全線轉跌，雅居樂昨曾跌逾一成，收市仍跌7%，收報2.42元。

不足兩月三度向市場「伸手」

雅居樂頻頻向配股籌資，包括在11月16日曾以折讓17.8%配股籌7.83億元；再在12月20日以折讓17.4%配股籌6.17億元，連同昨日不足兩月已抽水近18.9億元。經本報統計，只在港上市的內房企業在過去半年內，經配股籌資近150億元。

內房股昨早市原受日前人行、銀保監出招而得支持。人行及銀保監提出要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導資產負債表回歸安全區間。

另據Reorg報道，上述改善地產企業資產負債計劃更極速傳出救助地產企業名單，包括藍籌龍湖（0960）、碧桂園（2007）、金地（滬：600383）、新城控股（滬：601155）、美的置業（3990）、遠洋（3377）、杭州濱江在列。不過據內媒報道，美的置業指暫未聽說消息，其餘龍湖、遠洋、新城、碧桂園等則暫未回應。

不過，在碧桂園、旭輝（0884）、建發國際（1908）及雅居樂等連環配股抽水下，昨午後內房幾乎全線走弱，中小型內房中旭輝跌4%、弘陽（1996）跌5.45%、中海外宏洋（0081）跌3.09%、德信（2019）跌3.85%等。

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