經濟

瑞銀：通關利好大中華 料跑贏歐美

【明報專訊】中港兩地本周初通關，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，通關的速度較早前預測快，一系列板塊會受惠，預料大中華市場包括港股在內出現好轉，表現跑贏歐美，恒指成分股企業盈利料增長10%至15%，相反歐美是零增長或負增長。瑞銀對恒指今年預測目標23,600點，較昨早高位約21,600點有9%至10%潛在升幅。

恒指今年目標23600點

陳志立認為美國聯儲局的息口在5厘見頂，故上半年的流動性會比較緊，港股期內走勢相對審慎。他預計聯儲局7月開始減息，至今年底回落至3.25厘，故下半年的流動性較好，支持股票的表現。

港府推吸納人才措施，他認為通關後人才會流入，加上政府推出的香港非永久居民置業政策，大部分人因而有意置業，預料助樓價升5%。當中受惠的房地產板塊，主要是發展商、零售店舖業主，但不太看好寫字樓。

新遊戲帶動 看好互聯網板塊

此外，瑞銀中國研究部總監連沛堃預計，MSCI中國有強勁增長，盈利增長有約15%至20%，板塊方面最看好互聯網，尤其是遊戲類別，因近期監管比之前未太嚴謹，加上有較多新遊戲推出，有助帶動這板塊增長。不過，不看好航運板塊，因過去疫情下運費較貴。

然而，瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太區併購組聯席主管盧穗誠認為，香港部分上市公司會有意私有化，因開曼群島去年取消「數人頭」規則，最大阻力消失後，預計去年私有化的上市公司數目多。但他指出，最後低於預期，因去年的金融市場下大股東未必願意撥出25%的現金，才未有私有化。

上 / 下一篇新聞

市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高
市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高
陽光房地產7.48億收購海桃灣商場
陽光房地產7.48億收購海桃灣商場
恒地3億統一活道舊樓業權
恒地3億統一活道舊樓業權
三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低
三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低
「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起
「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起
九龍塘賢文禮士2房1500萬沽 6年實蝕15%
九龍塘賢文禮士2房1500萬沽 6年實蝕15%
中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易
中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易
李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠
李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠
港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲
港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲
騰訊派美團除淨後 美團股價逆市四連跌
騰訊派美團除淨後 美團股價逆市四連跌
雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢
雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢
渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行
渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行
日央：目標通脹未穩 暫不退出寬鬆
日央：目標通脹未穩 暫不退出寬鬆
虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶
虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶
快運新制服曝光 大玩休閒時尚元素
快運新制服曝光 大玩休閒時尚元素
快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員
快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員
GOGOX主要股東再沽貨 持股少於5%
GOGOX主要股東再沽貨 持股少於5%
安踏FILA上季零售負增長
安踏FILA上季零售負增長
中海油今年淨產量目標增最多6.5%
中海油今年淨產量目標增最多6.5%
LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior
LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior
App Store軟件開發商 去年賺4680億持平
App Store軟件開發商 去年賺4680億持平
彭博：Tesla最新超級工廠或落戶印尼 年產量百萬輛
彭博：Tesla最新超級工廠或落戶印尼 年產量百萬輛
張兆聰：股神減持效應趨弱 比亞迪逢低吸
張兆聰：股神減持效應趨弱 比亞迪逢低吸
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
劉思明：抽水盈警潮 大巿或受考驗
劉思明：抽水盈警潮 大巿或受考驗
周顯：美打殘幣安 Coinbase得益
周顯：美打殘幣安 Coinbase得益
湯文亮：美制裁中國晶片 其實制裁自己
湯文亮：美制裁中國晶片 其實制裁自己
葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇
葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇
中環摩天輪迎新春 帶出HK is back
中環摩天輪迎新春 帶出HK is back