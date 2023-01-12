經濟

李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠

【明報專訊】中國前首富李河君領導的上市公司漢能薄膜（前上市編號0566），股價曾經在2015年3月15日創9.07元歷史高位，市值達3786.46億元高峰。當時持股近75%的李河君身家一度增至2830.38億元，挾着中國首富之名跑贏當時身家1600億元的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲。不過，高位僅曇花一現並旋即急插，事隔兩個月漢能配股失敗，同年5年20日股價急插近五成，及後更因為涉嫌操控股價，遭證監會勒令停牌，李河君首富神話遂一夜破滅。

由於漢能炒高時先後獲納入MSCI等主要指數，漢能亦因納入恒生綜合指數晉身港股通名單，並為北水投資者的熱炒重倉股之一。漢能最終於2019年除牌收場，不但令追蹤指數的基金及ETF損失慘重，北水投資者持倉亦全數泡湯。

漢能市值高峰達3786億

漢能薄膜前身為著名「紅盒」玩具品牌上市公司紅發集團，在漢能老闆李河君入主後股價最高峰較他入主前約0.325元，暴升28倍。李河君借助漢能上市公司的光伏組件生產設備，由關聯公司外接大額訂單，轉交漢能生產的運作方式推波助瀾，創造千億元市值神話。漢能更在此前挾着加入MSCI中國指數之名，加上在李河君在2014年接掌公司後，進一步加入富時指數系列，進階成為基金追捧股份，同時亦成為跟蹤該等指數的ETF成份股之一。李河君更於2014年首度晉身中國首富，到翌年3月15日隨着股價見歷史高位，令其身家超越馬雲及香港首富長實（1113）創辦人李嘉誠。

不過，李河君的首富美夢不長，因應漢能在2015年高位配股不遂，觸發股價暴跌，繼而傳出客戶叫停與該公司的銷售合同，加上證監會勒令停牌，最終復牌無期。雖然該股在之後已加緊進度刊發年度業績交代營運情况，甚至祭出更換業務模式及重組董事會等板斧，對復牌仍於事無補。漢能曾提出將股份以1換1置換成特殊公司股份，尋求回到A股上市融資，但事隔3年上市仍未成事。

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