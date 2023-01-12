經濟

中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易

【明報專訊】據《財新》等內地媒體報道，中國前首富、漢能薄膜（前上市編號0566）集團創始人李河君，自2019年中將漢能除牌後，已銷聲匿迹兩年多，他在去年12月17日遭遼寧錦州警方帶走協助調查，截至今年1月10日仍未放回。

明報記者 方楚茵

據《財新》報道，獲多名漢能前員工確認有關消息，不過，目前尚不清楚李河君因何原因被帶走。由漢能重組而成的石農控股集團有限公司，也在2022年12月22日停止運營。石農的官方網站在2022年12月21日轉載了一篇國際能源研究中心的《中國碳中和政策框架研究報告》後再無更新，網站顯示公司於9月下旬仍在招聘大批銷售及工程人員。

錦州銀行指漢能風險敞口28億

綜合《上海証券報》、《界面新聞》及《証券時報》報道，均證實李河君被帶走調查一事，並指李河君此次被帶走與在港上市的錦州銀行（0416）借貸不無關係。

早在錦州銀行在2015年11月上市時，在招股書內顯示，錦州銀行與漢能集團之間涉及的資金交易規模為94.61億元（人民幣，下同），分為與漢能掛鈎的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品三種。該行當時承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元，市場亦早已視錦州銀行為漢能的資金提供者。

隨着錦州銀行自2018年度起連續兩年出現巨額資產減值，致在2018年度及2019年度連續兩年出現稅後虧損，成為少數城市商業銀行陷入貸款大於存款，並出現資本水平不足以致需要尋求援手。錦州銀行後來更需要尋求出售450億元資產予信達（1359）間接控制的公司，及作進一步注資，才轉危為安。隨着被視為漢能的資金靠山之一的錦州銀行出現，漢能在港變相私有化後尋求再重新於A股上市融資無期，已爆出漢能資金鏈斷裂消息。

在錦州的大客之一漢能出事同時，據《財新》報道，作為錦州銀行與漢能系的介紹人原全國政協委員田偉，個人亦向漢能借款數億元，至今已成爛帳。

內媒：漢能欠薪 疫下一直沒復工

內媒亦報道，漢能自2019年更出現欠薪導致大批員工離職，其後遇上疫情更一直沒有復工。另有媒體指出，早於2021年時已有錦州市公安、法院、政府部門人員多次來到北京漢能總部，將部分員工帶走調查。到今年初的一份招標信息顯示，營口公安局已啟動對漢能東泰高科涉嫌巨額詐騙案件，聘請財務審計事務所對其審計。這反映李河君今次出事前，已露端倪。

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