經濟
香港地產

九龍塘賢文禮士2房1500萬沽 6年實蝕15%

【明報專訊】香港與內地通關後帶動二手交投量回升，惟整體樓價暫未見大幅反彈，市場仍續錄蝕讓成交，其中九龍塘半新盤豪宅錄首宗二手蝕讓個案。市場消息稱，樓齡近7年的九龍塘賢文禮士，位於3座低層C室，實用面積883方呎，2房間隔，以1500萬元易手，實呎16,988元。據悉，上址原業主為外籍人士，於2017年4月以1677.39萬元一手購入，持貨近6年，帳蝕177.39萬元或約一成；若連使費計，料原業主實蝕逾255萬元或約15%。

綠悠雅苑未補價575萬沽

4年實蝕6%

市况好轉，個別屋苑成交價按月回升，惟業主仍需蝕讓離場。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，青衣綠悠雅苑新錄3座中層B室，實用543方呎，2房間隔，以575萬元未補價易手，實呎10,589元，較同座高層同類單位，上月成交價573.8萬元略為回升。不過，原業主2019年4月以582萬元未補價購入，持貨近4年，帳蝕7萬元或約1%；連使費計，料實蝕逾36萬元或6%。

內地優才1275萬購緻藍天4房戶

二手市場新近亦錄專才入市。美聯分行高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳日出康城緻藍天5座右翼低層B室，實用面積1120方呎，4房雙套連儲物室間隔，以1275萬元易手，實呎11,384元。梁稱，買家早年經內地優才計劃來港，一直租住東九龍單位，約於半年前獲永久居民身分證，覓盤一段時間後決定於將軍澳置業。原業主2015年9月以950.7萬元一手購入，持貨逾7年，帳面獲利324.3萬元或約34%。梁又稱，將軍澳區本月至今，不足半個月已錄約150宗二手成交。

[香港地產]

相關字詞﹕緻藍天 綠悠雅苑 賢文禮士 二手成交 二手蝕讓

上 / 下一篇新聞

市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高
市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高
陽光房地產7.48億收購海桃灣商場
陽光房地產7.48億收購海桃灣商場
恒地3億統一活道舊樓業權
恒地3億統一活道舊樓業權
三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低
三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低
「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起
「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起
中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易
中國前首富李河君遭錦州公安帶走 錦州銀行曾披露涉漢能近百億交易
李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠
李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠
港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲
港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲
瑞銀：通關利好大中華 料跑贏歐美
瑞銀：通關利好大中華 料跑贏歐美
騰訊派美團除淨後 美團股價逆市四連跌
騰訊派美團除淨後 美團股價逆市四連跌
雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢
雅居樂再配股集資4.9億 官方「出口術」未阻內房跌勢
渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行
渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行
日央：目標通脹未穩 暫不退出寬鬆
日央：目標通脹未穩 暫不退出寬鬆
虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶
虛擬資產平台發牌本季諮詢 研納散戶
快運新制服曝光 大玩休閒時尚元素
快運新制服曝光 大玩休閒時尚元素
快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員
快運航班最快3月底復常 擬聘300服務員
GOGOX主要股東再沽貨 持股少於5%
GOGOX主要股東再沽貨 持股少於5%
安踏FILA上季零售負增長
安踏FILA上季零售負增長
中海油今年淨產量目標增最多6.5%
中海油今年淨產量目標增最多6.5%
LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior
LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior
App Store軟件開發商 去年賺4680億持平
App Store軟件開發商 去年賺4680億持平
彭博：Tesla最新超級工廠或落戶印尼 年產量百萬輛
彭博：Tesla最新超級工廠或落戶印尼 年產量百萬輛
張兆聰：股神減持效應趨弱 比亞迪逢低吸
張兆聰：股神減持效應趨弱 比亞迪逢低吸
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
技術取勝：神華24.5元為重要阻力
劉思明：抽水盈警潮 大巿或受考驗
劉思明：抽水盈警潮 大巿或受考驗
周顯：美打殘幣安 Coinbase得益
周顯：美打殘幣安 Coinbase得益
湯文亮：美制裁中國晶片 其實制裁自己
湯文亮：美制裁中國晶片 其實制裁自己
葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇
葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇
中環摩天輪迎新春 帶出HK is back
中環摩天輪迎新春 帶出HK is back