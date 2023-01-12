九龍塘賢文禮士2房1500萬沽 6年實蝕15%

綠悠雅苑未補價575萬沽

4年實蝕6%

市况好轉，個別屋苑成交價按月回升，惟業主仍需蝕讓離場。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，青衣綠悠雅苑新錄3座中層B室，實用543方呎，2房間隔，以575萬元未補價易手，實呎10,589元，較同座高層同類單位，上月成交價573.8萬元略為回升。不過，原業主2019年4月以582萬元未補價購入，持貨近4年，帳蝕7萬元或約1%；連使費計，料實蝕逾36萬元或6%。

內地優才1275萬購緻藍天4房戶

二手市場新近亦錄專才入市。美聯分行高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳日出康城緻藍天5座右翼低層B室，實用面積1120方呎，4房雙套連儲物室間隔，以1275萬元易手，實呎11,384元。梁稱，買家早年經內地優才計劃來港，一直租住東九龍單位，約於半年前獲永久居民身分證，覓盤一段時間後決定於將軍澳置業。原業主2015年9月以950.7萬元一手購入，持貨逾7年，帳面獲利324.3萬元或約34%。梁又稱，將軍澳區本月至今，不足半個月已錄約150宗二手成交。

[香港地產]