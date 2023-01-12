三辣稅去年跌穿3000宗 不足60億見新低

BSD僅收17億 跌近五成

三大辣稅中，去年全年共有2113宗DSD成交（若連同非住宅則有2120宗），較2021年3726宗減少近44%，為2014年有紀錄以來新低，涉及金額40.78億元，按年減少56%，為2017年劃一15%住宅DSD後新低。另去年全年錄得221宗額印成交，按年跌43%，總稅款1.56億元，較2021年減少近40%，同為2011年後新低。

分析：今年通關復常

BSD個案將反彈

反映非本港居民入市的BSD方面，去年全年有638宗，較2021年少36%，稅款涉17.11億元，較2021年33.33億元減少近49%，兩項數字同為2014年有紀錄以來新低。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，由於去年內地與本港仍未全面免檢疫通關，窒礙內地買家來港置業，總計疫情至今3年，BSD個案僅錄2311宗，比起之前3年共9484宗大跌約七成半。踏入2023年，劉認為，內地與香港已實施首階段免檢疫通關，有助本港經濟逐步復常，樓市氣氛亦見改善，相信早前被壓抑的內地買家來港置業購買力將會釋放，料今年BSD個案將反彈。

按月方面，上月三大辣稅共涉145宗，較去年11月低38.3%，涉及稅款5.58億元，按月增79%，其中BSD成交有35宗，雖然宗數按月減少近40%，惟相關稅款涉2.22億元，按月大增1.3倍，創去年2月後新高；住宅DSD成交有104宗，按月少33%，但稅款按月升63%至3.3億元，創去年7月後新高；而上月SSD成交僅6宗，按月少70%外，單月更見新低，涉及稅款420萬元，按月少71%，為2012年2月後新低。

[香港地產]