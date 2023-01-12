經濟
香港地產

恒地3億統一活道舊樓業權

【明報專訊】疫情下仍積極併購市區舊樓的恒地（0012），其持有大部分業權的灣仔活道19至21號及永祥街22至30號項目，昨日強拍，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價3億元投得項目。資料顯示，上述項目佔地約2208方呎，現為1幢樓高6層的住宅大廈，包括7個舖位及10個住宅單位，若以可建樓面約24,228方呎計，每方呎樓面地價約1.24萬元。據恒地年報顯示，項目將與毗鄰地盤合併發展，地盤面積將擴展至6,392方呎，可建樓面亦會增至70,790方呎。

黃光苗銅鑼灣山路申建住宅

規劃署不反對

另早前中洲集團董事長黃光苗或有關人士，就沙田銅鑼灣山路地盤向城規會申請發展住宅，過去14年不斷提交改劃申請後，終見曙光。申請人去年9月提交新申請，申建160個住宅單位，較去年初提交方案的243伙，進一步削減83伙或34%，總樓面由去年初方案的29.86萬方呎，大減45%至16.55萬方呎，據規劃署文件顯示，該署認為有關發展與現有的發展和景觀環境並沒有矛盾，該署不反對有關申請，料明日城規會審理可獲通過。

資料顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」，申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高（不包括2層地庫）分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。

[香港地產]

相關字詞﹕銅鑼灣山 中洲集團 黃光苗 舊樓併購 活道 黃浩明 恒地

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